Mexico hjælper migrantkaravane på vej mod USA

Den mexicanske regering er splittet mellem at stoppe og hjælpe en karavane af migranter med kurs mod USA.

USA's præsident, Donald Trump, har på det kraftigste opfordret Mexico til at stoppe migranterne, før de når frem til den amerikanske grænse.

Fredag har den mexicanske præsident, Enrique Peña Nieto, tilbudt migranterne midlertidige arbejdstilladelser, hvis de søger asyl i Mexico.

Og lørdag blokerede flere end 100 føderale urobetjente en motorvej i et forsøg på at stoppe karavanen og opfordre migranterne til at søge asyl i Mexico.

Efterfølgende lod politiet dog karavanen fortsætte alligevel. Og for første gang blev mexicanske embedsmænd set hjælpe migranterne videre på deres færd ved at tilbyde dem lift.

Beslutningen om at lade de op mod 7000 migranter fortsætte blev truffet, efter at menneskerettighedsorganisationer overtalte myndighederne.

Argumentet lød, at motorvejen, som ligger i et landligt område, hverken har skygge, vand eller toiletfaciliteter. Derfor var det ikke det rette sted at bede migranterne tage stilling til tilbuddet om at søge asyl.

»Der er folk, der er besvimet, og folk, der er såret«, lød det fra Martin Roja, der er en mexicansk embedsmand, efter at han havde givet et lift til en gruppe kvinder og børn i byen Tapanatepec.

Mange migranter er fortsat fast besluttet på at nå frem til USA på trods af det mexicanske tilbud om asyl.

111 migranter har indtil videre takket ja til tilbuddet om asyl og midlertidig arbejdstilladelse, oplyser Mexicos indenrigsminister. Blandt dem er hovedsageligt kvinder, børn og ældre.

En af dem, der har valgt at fortsætte mod USA, er Orbelina Orellana, som har begivet sig ud på den lange vandring med sin mand.

»Vores skæbne er at nå frem til grænsen«, forklarede hun lørdag.

Hun frygter, at hun vil blive deporteret til det voldsplagede Honduras, hvis hun søger asyl i Mexico. Hovedparten af migranterne i karavanen er ligesom hende flygtet fra Honduras.

