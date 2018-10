Skoleskyderi-generationen, der fik nok: De voksne har givet op, så det er op til os unge at redde Amerika En elev med et halvautomatisk gevær dræbte 17 af deres lærere og venner. Så startede de unge fra Parkland-skoleskyderiet en ungdomsbevægelse. Teenagerne bag March For Our Lives har gjort våben til et af midtvejsvalgets afgørende emner. Politiken mødte dem i Florida, hvor de, samme dag som endnu et masseskyderi ramte USA, forsøgte at få unge til at stemme.

Emma Gonzalez er let at genkende med sit kronragede hoved.

Hun er den teenagepige, der stillede sig op foran Amerika og talte våbenlobbyen og præsident Trump imod, få dage efter en tidligere elev slog 17 af hendes lærere og kammerater ihjel.

»Vi burde være hjemme og sørge, men i stedet står vi her. Hvis det eneste, vores regering og vores præsident kan gøre, er at sende os tanker og bønner, er det på tide for os ofre selv at skabe den forandring, vi ønsker at se«, sagde den 17-årige pige med gråd i stemmen.

Lige nu danser kronragede Emma Gonzalez sammen med sine venner til Miley Cyrus-sangen ’Party in the USA’.

Hen over brystet på hendes T-shirt står der med lyserøde bogstaver ’Persist’. Bliv ved.

Det var lige præcis det, Emma Gonzalez gjorde. Blev ved. Lige siden massakren i februar i år har Emma Gonzalez sammen med sine overlevende gymnasiekammerater fra Stoneman Douglas High School i det sydlige Florida kæmpet for, at det, der skete for dem og for tusindvis af andre skolebørn i USA, ikke skal ske igen.

Få dage efter skyderiet startede de en organisation, hvis mission er at forhindre våbenvold. Først kaldte de den #NeverAgain. Siden en protestmarch, de arrangerede i marts, trak op mod 2 millioner amerikanere på gaden og satte kampen mod våbenvold på den amerikanske dagsorden på en ny måde, har de kaldt sig March For Our Lives.

Foto: Alex Brandon/AP March for Our Lives-protesten i Washington 24. marts 2018.

March for Our Lives-protesten i Washington 24. marts 2018. Foto: Alex Brandon/AP

Ungdomsorganisationen har udviklet sig til en national bevægelse, der er blevet kaldt den mest betydelige ungdomsbevægelse i USA siden 1968. Det har allerede fået den konsekvens, at øget våbenkontrol er blevet et afgørende emne ved det snarlige midtvejsvalg.

Det er noget, politikere anser som vigtigt for at få vælgernes stemmer i stater lige fra Virginia til Texas. Bare her i Florida har politikere ved 27 lokalvalg gjort våbenkontrol til en del af deres politiske platform.

De seneste mange måneder har de unge været på tur igennem USA for at få unge som dem selv til at stemme. ’Vote for Our Lives’ hedder det, de afholder i dag her på Florida International University, en times kørsel fra deres gymnasium i Parkland.

»Husk at stemme«, siger Emma Gonzalez til en pige, der vil have en selfie med hende.

Hun har selv lige brevstemt. Det er første gang, for hun er kun lige fyldt 18 år.

Emma Gonzalez og de andre i organisationen har i dag banket på 250 kollegiedøre for at få de unge til at huske at stemme.

De har endda i golfbiler kørt flere universitetsstuderende hen at brevstemme. Nu har de inviteret de universitetsstuderende på pizza, og en dj spiller for at fejre dagens resultat.

Del af en uønsket klub

En af de unge, der har banket på døre, siden de ankom fra turens seneste stop i Minnesota klokken 4 i morges, er 18-årige Ryan Deitsch. Han er medstifter af bevægelsen, har flammende rødt hår og et alvorligt blik.

Foto: Sandra Brovall 18-årige Ryan Deitsch overlevede skoleskyderiet på sit gymnasium og har herefter dedikeret sit liv til at kæmpe mod våbenvold i ungdomsbevægelsen March for Our Lives. Konspiratoriske kræfter på højrefløjen beskylder de unge for at være betalte skuespillere.

18-årige Ryan Deitsch overlevede skoleskyderiet på sit gymnasium og har herefter dedikeret sit liv til at kæmpe mod våbenvold i ungdomsbevægelsen March for Our Lives. Konspiratoriske kræfter på højrefløjen beskylder de unge for at være betalte skuespillere. Foto: Sandra Brovall

Han gik i 3. g på Stoneman Douglass og havde lige haft en times undervisning i journalistik, da skoleskyderen begyndte at skyde med skarpt ned ad gangene med et lovligt indkøbt semiautomatisk gevær. Ryan Deitsch gemte sig i et skab.



Lidt over 6 minutter tog det drengen, en tidligere elev, at dræbe 17 og såre 17 andre. Det var kammerater og lærere, Ryan Deitsch havde kendt, siden han var helt lille. Hans søster gik også på skolen. Først senere fandt han ud af, at hun ikke var en af de dræbte.

»Jeg blev færdig med gymnasiet i sommer, og folk spørger mig, hvorfor jeg ikke er begyndt på universitetet. Hvorfor jeg spilder min tid og ikke kommer i gang med en uddannelse«, siger han.



»Men hvordan kan jeg lade være med bruge al min tid på det her? Det her er nødt til at stoppe«.

Bare i 2018 har USA haft mere end 200 masseskyderier. Tidligere denne dag er 11 mennesker blevet dræbt i en synagoge i Pennsylvania.

»Pennsylvania har ligget i mit baghoved hele dagen«, siger Ryan Deitsch.

»Som overlevere ved vi, præcis hvordan de mennesker har det. Nu er de overlevende med i vores klub, de overlevendes klub. Et medlemskab, ingen har lyst til at have«.

Debatten om våben og masseskyderier i USA er langtfra ny. Men i USA har ungdomsoprøret fra de overlevende Parkland-unge formået at sætte gang i mere handling, end man har set de seneste to årtier. At de unge så direkte har holdt politikere og våbenlobbyen ansvarlige og formået at skabe en bevægelse via sociale medier, er nogle af årsagerne, der har gjort forskellen.

Inden skyderiet havde Emma Gonzalez ingen twitterkonto. 11 dage senere havde hun flere følgere end våbenlobbyen National Riffle Association.

I Florida er en af konsekvenserne af bevægelsens kamp, at minimumsalderen for at købe et halvautomatisk gevær er blevet sat op til 21 år. Der er også indført en 3-dages venteperiode, inden et køb af sådan et våben går igennem. Den 19-årige gerningsmand havde sit halvautomatiske gevær helt lovligt.