Formodet gerningsmand i synagoge-angreb: »Jøder er børn af satan« Det ved vi foreløbigt om den formodede gerningsmand fra massakren i en synagoge i amerikanske Pittsburgh: Ejer af 21 våben og en del af yderligtgående, højreorienteret online-fællesskab.

Den formodede gerningsmand til masseskyderiet i en synagoge i Pittsburgh lørdag aften hvor 11 personer mistede livet, er ifølge New York Times en 46-årig mand, som i månedsvis har udtrykt sig hadefuldt på de sociale medier.

Da manden lørdag, midt under den jødiske sabbat, trængte ind i synagogen i Pittsburgh, råbte han ifølge New York Times angiveligt »alle jøder skal dø«. Og på sociale medier har han tidligere betegnet migranter som »indtrængende fjender«, mens jøder blev omtalt som »hvide menneskers fjender«.

Lørdag, kort tid inden den 46-årige mand tungt bevæbnet trængte ind i synagogen 'Tree of Life', skrev han ifølge New York Times følgende opdatering på det sociale medie Gab:

»Jeg kan ikke bare sidde og se på, at mit folk bliver massakreret. Skide være med hvad I tænker, nu gør jeg det«.

Ifølge de amerikanske myndigheder dræbte den 46-årige derefter 11 personer i synagogen i Pittsburgh i den amerikanske stat Pennsylvania.

Massakren er et af de hidtil mest dødelige angreb på det jødiske samfund i USA.

Ejer af 21 våben

Politiet i Pittsburgh anholdt kort tid efter skyderiet den 46-årige mand. Han var angiveligt ikke kendt af politiet, og eneste lovovertrædelse i hans navn er ifølge New York Times en trafikforseelse fra 2015.

Til gengæld var han registreret som ejer af 21 forskellige våben.

I januar åbnede den formodede gerningsmand en konto på det ytringsfriheds-aktivistiske sociale medie Gab, der er populært blandt det yderligtgående Alt Right-miljø.

Her skrev den 46-årige mand nedsættende opdateringer om jøder, ligesom han delte forskellige konspirationsteorier om jøders angivelige verdensherredømme.

I sin profiltekst skrev han følgende:

»Jøder er børn af satan«.

Trump for blød

Den 46-årige mand boede i en lejlighed 25 minutters kørsel fra 'Tree of Life'-synagogen.

Ifølge en nabo, New York Times har været i kontakt med, talte han sjældent med andre mennesker i området.

Til gengæld var han yderst aktiv på internettet, hvor han udover antisemitiske udgydelser også langede ud efter præsident Donald Trump, som han beskyldte for at være en »globalist«, der ikke gjorde nok for at genrejse USA.

Den amerikanske præsident betegnede lørdag massakren som »ondskabsfuld anti-semitisme«.