Tsunami af falske nyheder præger Brasiliens præsidentvalg Den højreradikale Jair Bolsonaro beskyldes for at stå bag millioner af falske nyheder på WhatsApp. Valgobservatører er rystede over omfanget.

IUSA’s valgkamp, som blev vundet af Donald Trump, var det Twitter og Facebook, der kolporterede fake news til de sagesløse vælgere. I Brasilien er det WhatsApp, der bruges til samme formål, og det i en grad, at internationale valgobservatører har været rystede over omfanget op til anden og sidste runde af dagens præsidentvalg.

»Vi har aldrig set noget lignende. Brugen af WhatsApp til at rundsende fake news er den allerstørste bekymring, vi har under dette valg«, siger Laura Chinchilla, der er leder af observatørkorpset fra Organisationen af Amerikanske Stater.

Fakta Brasiliens valg Ved første runde af præsidentvalget fik Jair Bolsonaro 46,7 pct. af stemmerne. Fernando Haddad opnåede 28,5 pct. I den anden runde i dag står Bolsonaro til 56 pct. af stemmerne. Fernando Haddad vil få 44 pct., spår meningsmålinger. Den nye præsident tiltræder sin post 1. januar 2019.

Jeg ved, det er ulovligt, men hvis mine tilhængere gør sådan noget, kan jeg jo virkelig ikke gøre for det Den brasilianske præsidentkandidat Jair Bolsonaro om de falske historier om hans modkandidat.

Det er særligt den højreradikale og førende kandidat, Jair Bolsonaro, som beskyldes for at betale en masse mennesker for at skylle en tsunami af falske nyheder ud over landet.

Bolsonaro er af samme grund blevet anmeldt til politiet af sin modkandidat, Fernando Haddad fra Arbejderpartiet PT. De to skal dyste om præsidentposten i dag i et dybt splittet Brasilien, hvor Bolsonaro står til 56 procent af stemmerne, mens Haddad vil få 44 procent ifølge de seneste meningsmålinger.

Kvinder stemmer også på ham

Men den tidligere kaptajn i hæren Jair Bolsonaro er, trods sin føring, en meget kontroversiel kandidat, der mener, at kvinder skal have mindre i løn end mænd, at sorte ikke duer til noget, og at synet af homoseksuelle giver ham lyst til at slå dem. Han går ind for tortur, streng disciplin og agter at fylde sin regering med militærfolk.

Men når hans modstandere slår på netop disse træk, råber kandidatens tilhængere: »Fake news«. Trods hans mange mandschauvinistiske udfald mod kvinder siger 43 procent af kvinderne ikke desto mindre, at de ikke tror, han er så slem, og at de gerne stemmer på ham.

WhatsApp har 120 mio. brugere i Brasilien, et land med 210 mio. indbyggere, og appen er blevet den mest brugte måde at kommunikere med venner, familie og kolleger på. Den er desuden billigere at bruge end sms-tjenester.

Brasilianerne benytter også Facebook, men bruger mere tid på WhatsApp. Da Bolsonaro fra starten ikke havde så mange penge til sin valgkamp som Arbejderpartiet, greb han derfor til at kommunikere på de sociale medier med overvældende succes hos en befolkning, der er vred over landets krise og korruptionsskandaler og uendelig træt af både de kendte partier og deres traditionelle valgkampe.

Falske beskyldninger

Generelt handler Bolsonaros Whatsapp-kampagner om, at Haddad er en kommunist, som agter at konvertere Brasilien til et nyt Cuba, at Arbejderpartiet har tænkt sig at manipulere med de elektroniske stemmemaskiner, og at partiet stod bag det knivattentat, som Bolsonaro var udsat for af en syg mand under sin valgkamp, og som kostede ham flere uger på hospitalet.

Omvendt fremsatte Haddads tilhængere den konspirationsteori, at Bolsonaro havde stukket sig selv i maven for at undgå at deltage i tv-debatterne