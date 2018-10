Overblik: Højrefløjens kaptajn sejrer i Brasilien Den yderliggående kandidat Jair Bolsonaro bliver Brasiliens næste præsident.

Den anden og afgørende runde af præsidentvalget i Brasilien resulterer i en sejr til Jair Bolsonaro, der er højrefløjens kandidat.

Bolsonaro har været oppe imod Arbejderpartiets Fernando Haddad.

Bliv klogere på Jair Bolsonaro her:

63 år.

Født i Glicerio i delstaten São Paulo.

Han er tidligere kaptajn i hæren.

Far til fem børn fra tre forskellige forhold.

Han leder det lille højreorienterede Socialliberale Parti, som kun råder over otte ud af 513 pladser i parlamentet.

Han har i 27 år været valgt ind i parlamentet for forskellige partier.

Bolsonaro kaldes af politiske kommentatorer for 'Tropiske Trump' på grund af hans store følge på de sociale medier, stridslystne retorik og mange kvinder.

Han er blevet beskyldt for at opildne til vold og fremme falske nyheder.

Ifølge analytikere har han været vag omkring detaljerne i sin politik.

I stedet appellerer Bolsonaro til Brasiliens 'kulturkrige' og er ifølge det amerikanske nyhedsmagasin Time kommet med dybt konservative og ofte stødende udtalelser om blandt andre homoseksuelle og sorte.

Bolsonaro er kendt for at have et nostalgisk syn på det militære diktatur i Brasilien, der var fra 1964 til 1985.

Han var tæt på at vinde den første valgrunde af præsidentvalget i begyndelsen af oktober.

Med 46,3 procent af stemmerne førte han stort over rivalen Haddad, der fik 29 procent af stemmerne. Men det var ikke nok til at afgøre valget.

Den 6. september i år overlevede han et knivattentat under et vælgermøde.

Kilder: AFP, AP, The Guardian, Reuters.

ritzau