Amnesty: Der skal kæmpes for basale rettigheder i Brasilien Den nye brasilianske præsident, Jair Bolsonaro, er en trussel mod minoriteter, lyder det fra Amnesty.

Der bliver hårdt brug for at kæmpe for helt basale menneskerettigheder, efter at den højreorienterede Jair Bolsonaro søndag er blevet udråbt som vinder af det brasilianske præsidentvalg.

Det mener menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

»Den tiltrædende præsident har ført en kampagne med en tydelig dagsorden, der går imod menneskerettigheder. Han er ofte kommet med diskriminerende udtalelser om forskellige grupper i samfundet«, siger Erika Guevara-Rosas, der er direktør i Amnesty International, i en pressemeddelelse.

Til fare for sorte, kvinder og LGBTI-personer

Med knap 95 procent af stemmerne talt op havde Bolsonaro sent søndag aften 55,54 procents opbakning fra vælgerne.

Den 63-årige Jair Bolsonaro er tidligere kaptajn i hæren. Han er blandt andet berygtet for at tale nedsættende om kvinder og om sorte.

»Valget af ham som præsident kan være til stor fare for de indfødte, for traditionelle samfund, for LGBTI-personer, unge sorte, kvinder, aktivister og samfundsorganisationer, hvis hans retorik bliver afspejlet i hans politik. Nu hvor valget er overstået, står vi over for en udfordring om at beskytte menneskerettighederne for alle brasilianere«, siger Amnesty-direktøren.

Vil lempe våbenlovgivning

Blandt Bolsonaros valgløfter er blandt andet en lempelse af landets våbenlovgivning. Og det bekymrer også hos Amnesty.

»Hvis de her forslag bliver gennemført, så vil det forværre den i forvejen omfattende antal episoder af dødelig vold i Brasilien«, skriver Amnesty.

Ifølge organisationen er der 63.000 mord om året i Brasilien. 70 procent af dem sker med skydevåben, og politiet dræber omkring 5000 personer årligt.

Bolsonaro besejrede søndag venstrefløjskandidaten Fernando Haddad.

Fernando Haddad blev udpeget som Arbejderpartiets præsidentkandidat, da den populære ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva blev udelukket fra at stille op på grund af en korruptionsdom.

ritzau