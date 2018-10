Kampen om at efterfølge Merkel er allerede i fuld gang: Her er to af favoritterne CDU skal til december vælge ny partiformand efter Angela Merkel. Hvem det bliver vil få stor betydning for både det konservative parti, for Tyskland og for resten af verden.

Annegret Kramp-Karrenbauer: Merkels kronprinsesse vil være formand

Da Angela Merkel i februar præsenterede Annegret Kramp-Karrenbauer som ny generalsekretær for CDU gik billedet af de to kvinder med hver deres korthårsfrisure verden rundt, og Annegret Kramp-Karrenbauer fik hurtigt tilnavnet ’Mini-Merkel’ i mange udenlandske medier.

Nu går den 56-årige Annegret Kramp-Karrenbauer ifølge tyske medier efter posten som partiformand efter Angela Merkel, der mandag gjorde det klart for sit parti, at hun ikke genopstiller på partiets landsmøde til december. Angela Merkel kan ikke bestemme, hvem hendes efterfølger skal være, men hun har forsøgt at bane vejen for AKK, som Annegret Kramp-Karrenbauer kaldes i partiet.

Der er betydelige fællesmængder mellem de to. Som CDU’s generalsekretær har Kramp-Karrenbauer rejst rundt i CDU’s bagland og lyttet til utilfredsheden fra dem, der ikke har følt sig lyttet til. Bagefter opfordrede hun sine partifæller til at holde op med hele tiden at kritisere Merkels flygtningepolitik. Flygtningepolitikken spiller stadig en rolle i baglandet, men det er slet ikke tæt på at være tema nummer et, konkluderede hun efter sin rundtur.



I de store udenrigspolitiske temaer er Kramp-Karrenbauer tilsyneladende i store træk på linje med sin chef, som hun nu gerne vil efterfølge.

»Når jeg ser på udviklingerne i verden og ser, hvordan Angela Merkel lige nu forsvarer standpunktet, at vi ikke igen må falde tilbage til nationalistiske afgrænsninger, så betragter jeg hende som en visionær«, sagde Annegret Kramp-Karrenbauer for nylig ifølge avisen Die Welt.

Det forenede Europa uden grænser er en skat, der skal forsvares, men Europa har forsømt at beskytte sine ydre grænser, har hun sagt. Og Tyskland skal gøre op med sin egen ydmyghed i verden, har hun også skrevet.

Annegret Kramp-Karrenbauer er vokset op i det kristen-konservative parti. Hun blev født ind i en katolsk storfamilie og kom som kun 19-årig i byrådet i sin fødeby Püttlingen i delstaten Saarland. Herfra gik det skridt for skridt opad i partiet. I 2011 blev hun ministerpræsident i Saarland, hvor hun sad, indtil hun i februar i år blev CDU’s generalsekretær. Det faldt nogle saarlændere for brystet, at hun sprang til Berlin, selv om hun i valgkampen i 2017 havde lovet at blive som ministerpræsident. I CDU gav sejren i Saarland i 2017 hende et image som én, der kan vinde valg.

Angela Merkel blev angiveligt imponeret af Annegret Kramp-Karrenbauers arbejdsmoral, da den yngre kvinde efter et biluheld i januar fortsatte regeringsforhandlinger fra sygesengen. De tos seriøse, faktuelle tilgang til politik har også ligheder. Generalsekretærer forventes ofte at tage beskidte slagsmål, men Annegret Kramp-Karrenbauer er kendt for en sober tone. Efter delstatsvalget i 2012 undskyldte hun til socialdemokraten Heiko Maas’ forældre for det, hun havde sagt om deres søn under valgkampen. Hun deler en vis kølig skepsis over for hidsig ideologi med Angela Merkel. Det er svært at definere, hvad konservatisme er, for det er forskelligt fra person til person, har hun tørt sagt.

Og så er de selvfølgelig begge kvinder i det, der stadig mest er en mandeverden. De erfaringer går igen i bøger af og om Kramp-Karrenbauer. Hun har bidraget til en bog om forsørgere med titlen ’Mor betaler’, og en anden om kvinder i kirken. ’Magten er kvindelig’, som en ny biografi om hende hedder. Mal sehen, som de siger i Tyskland.



Jens Spahn: Den unge konservative Merkel-kritiker

Det er ikke hver dag, at en tysk sundhedsminister bliver modtaget i Det Hvide Hus, men det blev den 38-årige Jens Spahn for nylig, da han mødte præsident Donald Trumps særlige sikkerhedsrådgiver, John Bolten.

Det sendte et klart signal om, at Jens Spahn har store ambitioner i tysk politik. For den amerikanske præsident, Donald Trump, der har udset sig kansler Angela Merkel og Tyskland som en yndlingsmodstander, sendte det måske et signal om, at man satser på Jens Spahn som fremtidens mand.

Jens Spahn tilhører den konservative fløj i CDU, som har haft det svært under den midtsøgende Angela Merkel. Han blev valgt ind i Forbundsdagen som kun 22-årig i 2002 og har som økonomisk konservativ kritiseret hendes regeringer for at bruge for mange penge på blandt andet pensionister. Han har også kritiseret hendes migrationspolitik for at have haft for meget fokus på »den humanitære tilgang«.

I Washington D.C. snakkede han og John Bolten angiveligt om biologiske våben som terrorredskab, så lidt havde det med sundhedspolitik at gøre. Bagefter udlagde han den generelle udenrigspolitik og efterlyste mere samarbejde med USA. Jens Spahn har et venskabeligt forhold til den amerikanske ambassadør i Berlin, Richard Grenell, der er en tæt allieret med Donald Trump.

For nylig beskrev Jens Spahn, hvordan han forestiller sig Tyskland i et indlæg i avisen Der Tagesspiegel. Han undrede sig over, at han bliver kaldt højreorienteret, når han »argumenterer imod« tvangsægteskaber, tildækning, æresdrab, antisemitisme, homofobi i den reaktionære, konservative islam.

»Vi må som land lære at tale om den slags uden gensidigt at kaste skældsord og mistænkeliggørelser på hinanden«, skrev han og efterlyste en »fornuftig, livsklog midterpolitik«, hvor man er »liberal« uden at leve i et »Nirvana af kulturel ligegyldighed«.

I forhold til EU betinger den »fornuftige, livskloge midte« ifølge Jens Spahn en klar erkendelse til det europæiske fællesskab, men det kan ikke begynde med »en drøm om at erstatte nationerne med en europæisk superstat« skrev han uden at skrive, hvem der vil gøre det. »Demokratiets primære rum er stadig nationalstaten«, skrev han.

Jens Spahn er på nogen strækninger en progressiv konservativ. Han er homoseksuelt gift og har politisk arbejdet på at udvide ligestillingen for par af samme køn, hvilket ikke er ukontroversielt i det konservative CDU og søsterpartiet CSU i Bayern.

Da CDU’s tilbagegang til 28 procent af stemmerne ved søndagens delstatsvalg i Hessen var en realitet, satte den ambitiøse sundhedsminister et stort mål op. CDU skal »tilbage til gammel styrke«, sagde han til tv-stationen ZDF og definerede den gamle styrke som 38-40 procents opbakning.

Mange gætter på, at Jens Spahn gerne vil påtage sig den opgave. Mange gætter også på, at gerne havde ventet nogle år med at skulle kæmpe om formandsposten.



Andre navne i spil:

Friedrich Merz