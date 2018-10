Merkel bekræfter: Jeg trækker mig som partiformand for CDU Angela Merkel trækker sig fra posten som CDU-formand til december. Hun stiller ikke op som forbundskansler ved valget i 2021.

Efter over 18 år som leder af Tysklands største parti, CDU, trækker Angela Merkel sig som formand på landsmødet i Hamburg den 7. december. Det bekræftede Angela Merkel selv på et pressemøde i Berlin her til middag.

Hun bekræftede også, at hun agter at blive som kansler indtil næste valg i Tyskland, hvor hun ikke genopstiller og heller ikke vil beklæde andre politiske erhverv. Hun kandiderer heller ikke til parlamentet Forbundsdagen til den tid.

Ifølge blandt andre Spiegel Online og Süddeutsche Zeitung meddelte Angela Merkel sin beslutning på et møde i det kristent-konservative partis ledelse mandag morgen. Dermed er begyndelsen til slutningen på den æra, hvor Angela Merkel har præget tysk, europæisk og international politik, indledt.

Store nederlag er grunden

Årsagen til beslutningen er angiveligt netop nederlagene ved valgene i delstaterne Bayern og Hessen i de seneste uger. I Hessen, hvor der var valg i går, gik CDU tilbage med næsten 11 procent. Og i meningsmålinger angav 47 procent af CDU-vælgerne i delstaten, at de anser Angela Merkel som direkte skadelig for partiet.

Angela Merkel forbliver som tysk kansler, en post hun har haft siden 2005. Angela Merkel har altid betonet, at for hende hører formandsskabet i partiet uløseligt sammen med posten som chef for regeringen. På pressemødet erkendte hun, at der er tale om en voldsom afvigelse fra den holdning med den nye beslutning, men »der er flere muligheder end risici ved at gøre det sådan nu«, sagde en rolig og fattet Angela Merkel.

Favoritterne til at afløse

Favorit til at afløse Angela Merkel lige nu er partiets generalsekretær, den tidligere ministerpræsident i delstaten Saarland, Annegret Kramp-Karrenbauer. Men også sundhedsminister Jens Spahn og ministerpræsidenten i delstaten Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, nævnes som mulige kandidater.

Alle tre er også i spil til posten som partiformand, men også det tidligere medlem af Europa-parlamentet og Forbundsdagen, Friedrich Merz, menes at være klar til at blive formand for CDU. En post, Angela Merkel blev valgt til på et landsmøde i Essen den 10. april 2000. Nu kan hun være igang med sine sidste uger på posten.