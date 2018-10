Venedig oversvømmet: Vandstanden er på højeste niveau i 10 år Stærk vind har fået vandstanden i Venedig til at stige til unormal højde. Guvernør advarer om oversvømmelsen.

Store dele af den italienske by Venedig ligger under vand.

Omkring tre fjerdedele af byen er oversvømmet, fortæller embedsmænd ifølge nyhedsbureauet AP.

Det er stærk vind, der har fået vandstanden til at stige til 156 centimeter.

Det er ikke unormalt, at Venedig bliver oversvømmet, når vinden er stærk. Men vandstanden mandag har været unormal.

Foto: Andrea Merola/AP Foto: (Andrea Merola/ANSA via AP)

Foto: (Andrea Merola/ANSA via AP) Foto: Andrea Merola/AP

Niveauet mandag var det højst målte siden 2008, skriver AP med henvisning til Venedigs statistikker.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har vandstanden kun oversteget 150 centimeter fem gange tidligere.

Et planlagt projekt med barrierer under vandet kunne ifølge Luigi Brugano, der er borgmester i Venedig,have forhindret oversvømmelsen.

Projektet er forsinket på grund af overskridelse af omkostninger og korruptionsskandaler, skriver AP.

Brugnaro siger, at han har bedt premierminister Giuseppe Conte om en snak for at understrege projektets vigtighed.

Byens vandtaxi er lukket på grund af nødsituationen, skriver AP. Forbindelserne er dog aktive til de yderste øer i byen.

De normale træbroer, der sikrer, at borgerne i byen ikke får våde fødder, var mandag ikke høje nok til at stå for en sikker færden i Venedig, skriver AFP.

Guvernøren i regionen Veneto, Luca Zaia, har ifølge AP sagt, at oversvømmelserne kunne blive lignende dem, der ramte både Venedig og Firenze i 1966.

I 1966 var oversvømmelserne særlig slemme og vandstanden ramte næsten to meter i Venedig.

/ritzau/

ritzau