Hvad kan Brasiliens nye præsident egentlig gennemføre?: En del, men slet ikke alt Politiken stiller spørgsmål om det politiske scenario efter søndagens præsidentvalg og besvarer dem selv.

Hvad vil Jair Bolsonaro?

Som Brasiliens præsident fra 1. januar 2019 agter Jair Bolsonaro at ændre Brasilien gennemgribende, men han har givet få detaljer om, hvordan han vil gøre det. Først og fremmest vil han sætte hårdt mod hårdt over for den kriminalitet, som også befolkningen har som øverste prioritet at bekæmpe.

Bolsonaros plan er at fylde sin regering med militærfolk og give både militær og politi vide beføjelser. Han ønsker også at gøre adgangen til våben nemmere for folk, der gerne vil forsvare sig. Protester, demonstrationer og jordbesættelser vil blive opfattet som terrorisme, siger han.

Brasiliens kriseramte økonomi er den kommende præsidents andet store tema. Han har bebudet omfattende privatiseringer af statsejede virksomheder, en reform af Brasiliens omkostningstunge pensionssystem samt en mild hånd over for det private erhvervsliv.

Han har valgt Paulo Guedes, en liberalist uddannet på University of Chicago, som sin finansminister og har ofte rost den måde, hvorpå Chiles tidligere diktator Augusto Pinochet drev sit lands økonomi, der var stabil, men med store sociale omkostninger.

En del slag kommer nok til at stå mellem den udøvende og den dømmende magt

Uddannelse er det tredje tema, som optager Bolsonaro. Han vil udnævne en pensioneret general til uddannelsesminister og sørge for, at børnene lærer disciplin i skolerne, siger han. De skal opdrages til at være gode samfundsborgere, men det skal være forbudt at undervise i temaer som homoseksualitet, feminisme og menneskerettigheder.

Familien vil have fokus i undervisningen, og børnene skal lære at se de positive sider af Brasiliens diktatur (1964-85), lover han.

Kan han gennemføre alt det?

Bolsonaro kan gøre en del på egen hånd og vil formentlig have opbakning til sin indsats mod kriminalitet, men Brasiliens mange partier gør, at der i de store spørgsmål skal skabes alliancer på kryds og tværs i parlamentet, og det er endnu for tidligt at sige, hvem der vil støtte hans konkrete politik. Socialdemokraterne (PSDB), der tidligere var det næststørste parti efter arbejderpartiet PT, er blevet stærkt reduceret og siger, at de vil være i opposition til både Bolsonaro og oppositionslederen Fernando Haddad fra PT, men vil nok være mest venlig over for Bolsonaro, i hvert fald til at begynde med.

Mange af Bolsonaros valgløfter vil kræve ændringer i forfatningen, og selv om han og hans socialliberale parti gik fra 4 til 52 repræsentanter i deputeretkammeret og fra 0 til 4 medlemmer i senatet, kræver det 308 deputerede ud af 513 og 49 senatorer ud af 81 at ændre forfatningen. Bolsonaro vil være tvunget til at forhandle og skrue ned for konfrontationerne.

Hvad angår pensionsreformen, er det i høj grad militæret, der har gavn af de generøse pensioner, og vil Bolsonaro lægge sig ud med militæret, der støtter ham?

Hvad kan stoppe ham?

En del slag vil nok komme til at stå mellem den udøvende og den dømmende magt, netop fordi Bolsonaro gerne vil pille i forfatningen.

Under sin valgkampagne hånede Bolsonaro flere gange Brasiliens højesteret, vel vidende at flere af hans valgløfter vil ende som sager her.