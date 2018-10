5000 soldater skal stoppe migranter ved USA's grænse

USA er klar til at sende 5200 soldater fra det amerikanske militær til den mexicanske grænse.

Der vil blandt andet være soldater, der bærer våben. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

USA's præsident, Donald Trump, vil sætte en stopper for den menneskelige karavane bestående af tusindvis af migranter, der er på vej til fods fra det sydlige Mexico.

Mange af migranterne, som først og fremmest kommer fra det voldsramte Honduras, har kurs mod USA.

Præsident Trump har i de seneste dage flere gange truet med at sætte militæret ind for at forhindre migranter i at krydse grænsen til USA. Nu bliver der altså gjort alvor af truslerne.

»Ved udgangen af ugen vil vi indsætte over 5200 soldater ved den sydvestlige grænse, siger general Terrence O'Shaughnessy, der er kommandør for USA's nordlige luftforsvar, ifølge AFP.

O'Shaughnessy forklarede, at militæret først og fremmest skal fokusere på at 'styrke' grænseovergangen.

Præsidenten har på de sociale medie Twitter advaret om, at han vil sætte militæret ind ved grænsen.

»Mange bandemedlemmer og nogle meget slemme folk er i karavanen, skriver Donald Trump i et tweet.

»Det er en invasion af vores land og vores militær venter på jer, skriver han.

Præsidenten har brugt karavanen i sin politik op til det amerikanske midtvejsvalg den 6. november.

FN anslår, at der maksimalt har været 7000 mennesker i karavanen.

De 5200 soldater vil være en kraftig stigning i forhold til det skøn på mellem 800-1000 soldater, som AP og Reuters i sidste uge kunne berette om.

ritzau