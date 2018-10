Lektor: May søger dansk støtte i svær brexit-forhandling

Det er normalt politikere fra de nordiske lande, der taler ved møderne i Nordisk Råd.

Men tirsdag sker der en undtagelse, når den britiske premierminister, Theresa May, flyver til Oslo og taler for rådet med 87 parlamentarikere fra de nordiske lande.

Bagefter mødes hun med Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen, på et hotel i Oslo.

Statsministeriet har ikke oplyst dagsordenen for det bilaterale møde.

Men lektor med speciale i britisk politik Ole Helmersen fra Copenhagen Business School vurderer, at det formentlig handler om brexit - briternes farvel til EU 29. marts næste år.

»Det forhold, at hun tager til mødet og har aftalt særskilt at mødes med Lars Løkke Rasmussen, kan tolkes som et forsøg på at få Lars Løkke i tale som en af de EU-ledere, der kan tale briternes sag i de svære brexit-forhandlinger«, vurderer Ole Helmersen.

95 procent i mål med aftale

Det er endnu ikke lykkedes Storbritannien at lave en aftale med de 27 tilbageværende EU-medlemmer om de nærmere vilkår for briternes udtrædelse.

Theresa May sagde i en tale til Underhuset i London for nylig, at parterne er 95 procent i mål med en aftale om brexit.

»Alle ved, at tidspresset bliver skarpere og skarpere for hver dag, men der er stadig nogle alvorlige knaster mellem de to parter«, siger Ole Helmersen.

Danmark som forbundsfælle

Mødet med Løkke kan ifølge Ole Helmersen være et forsøg fra briternes side på at skabe en forbundsfælle.

»Briterne er oppe mod en blok af EUs 27 medlemmer, som har stået fuldstændig sammen i brexit-forhandlinger. Men besøget i Oslo kan måske tolkes som et forsøg på at skabe en lille brudflade i den enighed og prøve at få nogle EU-ledere til at tale varmere om briternes sag og tale for at give briterne nogle indrømmelser«, siger Ole Helmersen.

Men May skal næppe forvente fuldtonet opbakning fra Lars Løkke Rasmussen, vurderer han.

»Jeg tror ikke, at Lars Løkke vil fravige den enighed, som han tidligere har givet udtryk for, at Danmark står bag, når det drejer sig om EUs forhandlingsposition«, siger Ole Helmersen.

Mødet mellem den britiske premierminister og Lars Løkke Rasmussen finder sted tirsdag eftermiddag på Grand Hotel i Oslo.

ritzau