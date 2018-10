Migrantkaravanen i Mexico: Vejret og ikke volden jager mange på flugt Der er steder i Centralamerika, hvor det ikke har regnet i to år. Landene i regionen er blandt de mest sårbare i verden over for klimaforandringerne.

Migrantkaravanen, som i øjeblikket er på vej gennem Mexico med kurs mod USA, består hovedsageligt af mennesker, som er på flugt fra vold, bandekriminalitet og korruption i lande som Honduras, Guatemala og El Salvador.

Det er den historie, medierne gennem de seneste uger har fortalt. Men for en stor del af migranternes vedkommende er årsagen til deres flugt faktisk en helt anden:

Klimaforandringerne.

»Den megen fokus på volden forplumrer det store billede - som er, at folk fortæller, at de flygter på grund af en eller anden form for fødevareusikkerhed«, siger Robert Albro, forsker ved Center for latinamerikanske og latino studier ved American University, til The Guardian.

»Hovedårsagen til, at folk tager af sted, er, at de ikke har noget at spise. Og det har en stærk sammenhæng med klimaforandringerne. Der er en enorm klima-ustabilitet, som radikalt forandrer fødevaresikkerheden i regionen«, siger han.

Ofte vil migranterne ikke af sig selv nævne klimaforandringer som årsag til, at de migrerer. Der er tale om et abstrakt begreb, og konsekvenserne folder sig ofte ud over en længere årrække. Men, skriver The Guardian, folk i Centralamerika er smerteligt bevidste om, at ændringer i vejrmønstret kan ødelægge høsten og deres livsgrundlag.

Ingen regn i to år

En af dem, der lige nu er på vej mod den mexicanske grænse til USA, er Jesús Canan. Han ejer en hektar land i det vestlige Honduras, hvor han i mange år dyrkede majs og bønner.

»Det har ikke regnet i år. Og det regnede ikke sidste år«, fortæller han. »Min majsmark gav intet udbytte. Med mine udgifter ... efter alt det, vi investerede ... vi havde ingen indkomst. Der var ingen høst«.

Han sluttede sig til migrantkaravanen i begyndelsen af oktober. Rejste fra sin kone og tre børn, som han ikke har penge til at sende i skole.

»Førhen var det ikke på samme måde. Det her tvinger os til at emigrere. I de senere år har det regnet ind imellem. Mine planter har givet udbytte. Men der er ikke længere noget mønster (i vejret, red.)«, siger han.

I et område, som strækker sig gennem El Salvador, Guatemala og Honduras, og som kaldes ’Tørkebæltet’, er sommerregnen de seneste år begyndt senere og har i det hele taget været mere uregelmæssig end tidligere. Andre områder er blevet ramt af voldsomme skybrud, som har udløst oversvømmelser og mudderskred.

De tre lande er sammen med Nicaragua og Den Dominikanske Republik med på listen over de 15 lande i verden, som er mest sårbare i forhold til klimaforandringerne.

Fordobling siden sidste år

Karavanen, som i øjeblikket er på vej gennem Mexico under mediernes store bevågenhed, og som lige nu anslås at tælle mellem 5.000 og 7.000 mennesker, udgør kun en lille del af de mange mennesker fra Centralamerika, som forsøger at komme til USA. Alene fra Guatemala er flere end 50.000 familier i år frem til oktober blevet pågrebet, mens de forsøgte at komme ind i USA. Det er dobbelt så mange som i samme periode sidste år.

Verdensbanken estimerer, at temperaturstigninger og ekstremt vejr vil tvinge 3,9 millioner mennesker fra Centralamerika på flugt i de kommende 30 år. På verdensplan anslås det, at mellem 150 og 300 millioner vil forlade deres hjem på grund af klimaforandringerne.