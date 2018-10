Herboende iranere er også i politiets søgelys: Truede iranere efterforskes for billigelse af terror

Det er ikke kun de iranske efterretningsmyndigheder, der er i dansk politis søgelys i øjeblikket.

Medlemmerne af gruppen ASMLA i Danmark efterforskes for at have hyldet et blodigt angreb, som kostede 25 mennesker livet i Iran 22. september.

Det oplyser PET-chef Finn Borch Andersen ved et pressemøde tirsdag.

»Det efterforsker vi i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi«.

ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Libération of Ahwaz. Gruppen kæmper for, at et område i det sydvestlige Iran bliver selvstændigt.

»Når alt dette er sagt, er det vigtigt at nævne, at vi selvfølgelig også er meget opmærksomme på, hvorvidt medlemmer af ASMLA har overtrådt straffeloven ved eksempelvis at billige angrebet i Iran den 22. september.

Meldingen kommer, efter at PET tirsdag har fortalt, at den iranske efterretningstjeneste planlægger et angreb mod tre herboende iranere.

En mand med norsk statsborgerskab og iranske rødder er anholdt, sigtet og varetægtsfængslet. Motivet for attentatplanerne menes at være, at ASMLA har billiget angrebet i Iran.

Det er tre mænd med iransk baggrund bosat i Ringsted, som ifølge PET er truet af en iransk efterretningstjeneste.

Dagbladet Ringsted har talt med mændene om deres situation, efter at PET har løftet sløret for sagen. Mændene ønsker at være anonyme.

»Vi har fulgt med i pressemødet på tv, og nu er der kommet nogle konkrete informationer frem.

»Det her kommer til at påvirke vores liv, siger den ene af mændene, der i artiklen hos Dagbladet Ringsted bruger navnet Yaqoub al-Tostari.

Han betegner sig selv som talsmand for ASMLA.

»Vi vil gerne berolige alle dem, der bor i Ringsted. Men det kræver noget mere sikkerhed, og vi er nødt til at omorganisere os, siger Yacoub al-Tostari.

I Holland efterforsker man i øjeblikket en lignende sag, hvor ASMLA er involveret. Her blev et ASMLA-medlem skudt og dræbt sidste år.

Drabet er ikke opklaret, men siden er to iranske diplomater blevet udvist fra Holland uden forklaring, har Jyllands-Posten tidligere beskrevet.

I straffeloven er der en bestemmelse under paragraf 136, som handler om at tilskynde til en forbrydelse.

Herhjemme har domstolene efterhånden behandlet en del af den slags sager, hvor flere er dømt for at have hyldet angreb - både herhjemme og i udlandet.

ritzau