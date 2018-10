Ti har mistet livet: Venedig og resten af Italien lider under tornadoer og oversvømmelser Ekstremt vejr har resulteret i massive oversvømmelser, strømafbrydelser og dødsulykker flere steder i Italien.

Mindst ti mennesker er omkommet i løbet af de seneste to døgn, efter at kraftige vinde og massive mængder nedbør har ramt store dele af Italien. Det oplyser den italienske beredskabsstyrelse.

Oversvømmelserne ramte blandt andet Venedig, hvor vandstanden mandag var på sit højeste niveau i ti år.

Det ekstreme vejr har præget adskillige områder i Italien siden søndag. Det har resulteret i store problemer for transportsektoren, strømafbrydelser og dødsulykker flere steder.

Kystbyen Terrecina, der ligger omkring 100 kilometer sydøst for Rom, blev mandag ramt af en tornado. Her mistede en mand livet, da et træ væltede ned over hans bil.

Det rapporterer tv-stationen Rai.

De fleste af ofrene blev dræbt af træer, der faldt ned over biler eller forbipasserende.

I provinsen Frosinone syd for Rom omkom tre personer, da væltede træer ramte deres biler.

En kvinde i den nordvestlige region Ligurien blev meldt dræbt, efter at en tornado havde ramt området, og i Napoli blev en mand dræbt, da han blev ramt af et træ, mens han gik på gaden. Det skriver nyhedsbureauet Ansa.

Samme nyhedsbureau oplyser, at en mand er meldt savnet, efter at hans båd ramte ind i en mole i Calabrien under en storm.

I regionen Emilia-Romagna blev en windsurfer dræbt, da de kraftige vinde kastede ham direkte ind i en stor sten ved kysten.

Rundt om i landet er næsten 6000 brandfolk sat ind for at hjælpe med at rydde vejene for træer og andet, der er væltet i stormen.

En af brandmændene blev dræbt af et faldende træ tæt ved byen Bolzano tirsdag, skriver nyhedsbureauet AP.

Alene i hovedstaden, Rom, er over 100 træer væltet. I flere havne meldes om stormskader, særligt i form af et stort antal både, der er blevet knust mod kajkanter.

Det ekstreme vejr betød samtidig, at al tog- og motorvejstrafik i nærheden af Brennerpasset, der forbinder Italien med Østrig, blev indstillet både søndag og mandag.

Det dårlige vejr i Italien fortsætter tirsdag. Derfor har mange skoler valgt at holde lukket for anden dag i træk i flere områder, inklusive i Veneto, Ligurien og Rom.

ritzau