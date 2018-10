Avis: Amerikansk mafiaboss myrdet i fængsel To kilder oplyser til Boston Globe, at James "Whitey" Bulger er dræbt i et højsikret fængsel i West Virginia.

Bostons berygtede mafiaboss James 'Whitey' Bulger er død tirsdag. Han blev 89 år.

Det oplyser unavngivne embedsmænd til tv-stationen NBC News og andre medier.

Henry Brennan, som har været forsvarsadvokat for Bulger, oplyser i en e-mail til nyhedsbureauet Reuters, at han hverken kan be- eller afkræfte nyheden om Bulgers død.

To kilder med kendskab til sagen oplyser til avisen Boston Globe, at Bulger blev dræbt i det højsikrede fængsel i West Virginia, som han for nylig blev overført til.

Denne oplysning er ikke bekræftet fra anden side. Det var ikke umiddelbart muligt for Reuters at få en kommentar fra USA's fængselsvæsen.

Bulger afsonede en fængselsstraf på to gange livstid plus fem år for blandt andet 11 drab. Forbrydelserne begik han, da han ledede Bostons forbryderbande Winter Hill i 1970'erne og 1980'erne.

Bulger er forlægget til filmen 'Black Mass' og Jack Nicholsons karakter Frank Costello i filmen 'The Departed'.

ritzau