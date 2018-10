Uvelkommen Trump besøger synagoge i Pittsburgh I Pittsburgh blev sorg og vrede blandet, da Trump besøgte byen, der begraver ofre fra angreb på synagoge.

Tirsdag har USA's præsident, Donald Trump, aflagt byen Pittsburgh, hvor et angreb på en synagoge lørdag dræbte 11 mennesker, et besøg.

Det var dog ikke lutter åbne arme, der modtog Trump, da han ankom. Byens borgmester og en gruppe af ledere i det jødiske lokalsamfund havde alle bedt om, at præsidenten udskød eller aflyste sit besøg.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Byens borgmester, demokraten Bill Peduto, havde bedt præsidenten udskyde, fordi Trumps besøg tirsdag faldt oveni de første begravelser.

Borgmesteren havde ifølge Reuters bedt Trump komme på besøg for at vise sin respekt efter og ikke under begravelserne.

Jødiske organisationer langede før besøget ud efter Trump og bad ham blive væk, hvis ikke han klart vil tage afstand fra ekstrem nationalisme med fokus på en identitet som hvide mennesker.

Rabbineren Jeremy Meyers, der var i den synagoge, som blev angrebet, har erklæret til tv-stationen CNN, at "USA's præsident er altid velkommen".

Samtidig med demonstrationer mod Trump blev der ifølge nyhedsbureauet AFP afholdt begravelser for to af ofrene: Den ene var den 66-årige læge Jerry Rabinowitz og den 71-årige Daniel Stein.

Også brødrene Cecil og Davis Rosenthal blev begravet tirsdag.

En af personerne ved deres begravelse var den katolske præst Paul Taylor.

»Det var tragisk. Det var trist. Det var en smuk hyldest til to vidunderlige, kærlige og uskyldige mænd, sagde han bagefter til Reuters«.

/ritzau/