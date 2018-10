Efter antisemitisk massakre: Et sørgende Pittsburgh protesterer mod Trumps kondolence-besøg

En sten for hver af de dræbte.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Præsident Trump og førstedame Melania Trump lagde de 11 sten foran synagogen i Pittsburgh, som det er skik ifølge jødisk begravelsestradition. Her i synagogen skød og dræbte en hvid ekstremist i lørdags 11 medlemmer af den jødiske menighed.

Præsident Trump var tirsdag aften rejst til Pittsburgh i Pennsylvania for at udtrykke sin kondelance efter lørdagens angreb. Det mest dødelige antisemitiske angreb i USA’s historie

Foto: Andrew Harnik/AP

Men ikke alle tog vel imod præsidentens besøg. Fra synagogen kunne man ifølge flere nyhedsmedier høre demonstranternes råb: »Ikke mere had«

Omkring 1.000 mennesker var mødt op i gaderne omkring synagogen – flere af dem med håndlavede protestskilte.



»Ord har betydning«, kunne man læse på et.

»Præsident Trump fordøm hvide ekstremister« stod der på et andet skilt.

Og så det mere enkle: »Trump« med et rødt kryds over.

Demonstrationen var blevet sat i værk på mindre end 24 timer og flere af demonstranterne udtrykte ifølge tilstedeværende medier, at præsidenten med sine tweets og hårde ord har været med til at opildne til splittelse i landet.

Det var ikke kun demonstranterne, der ikke var glade for præsidentens besøg.

Pittsburghs borgmester, Bill Peduto, frabad sig mandag, at præsidenten kom på besøg med henvisning til, at man først var ved at begrave sine døde.

Fire ledende republikanske og demokratiske politikere, der blev inviteret af præsidenten til at tage med til Pittsburgh, afviste hans invitation. Deriblandt den afgående formand for Repræsentanternes Hus Paul Ryan og senator Mitch McConnel. De henviste til tætpakkede kalendre.

Normalt når præsident Trump besøger katastrofezoner eller tager på kondolance-besøg for eksempel i forbindelse med naturkatastrofer, mødes han i lufthavnen af ledende politikere fra denne stat. Det var der heller ikke noget af denne tirsdag aften, hvor han ankom til Pittsburghs med Air Force One.

Uden den sædvanlige velkomstkomite skyndte Trump og førstedamen sig ind i den ventende bilkortege.



Udtrykte antisemitisme på socialt medie

Det antisemitiske angreb i Pittsburgh kom samme uge som to andre dødelige attentater – derunder en 56-årig højreekstremist, der angiveligt sendte brevbomber til en række demokratiske politikere, som Trump har kritiseret i skarpe vendinger. Desuden en hvid højreekstremist, der dræbte to afroamerikanere i et supermarked efter forgæves at have forsøgt at komme ind i kirke med en sort menighed.

»Alle jøder skal dø«, råbte den 46-årige hvide højreekstremist, der opsøgte synagogen i Pittsburgh lørdag.





Inden han tog hen til synagogen, havde han over en længere periode udtrykt sine antisemitiske og racistiske holdninger på et socialt medie kaldet Gab.

Gab er en slags blanding mellem Facebook og Reddit, og det er blevet hjemsted for mange højreekstremister og neo-nazister, efter de er blevet bandlyst fra medier som Twitter. Deriblandt den hvide højreekstremist Richard Spencer, der arrangerede den antisemitiske march i Charlottesville i Virginia sidste år, hvor én blev dræbt. På Gab florerer hadsnak og utallige konspirationsteorier. Gab betegner sig selv som et hjemsted for ytringsfrihed.

Mente immigrantkaravane var financieret af jøder

På Gab havde den sigtede gerningsmand fra Pittsburgh blandt andet skrevet om den karavane af sydamerikanske immigranter og flygtninge, der er på vej op gennem Mexico, med retning mod USA’s grænse. Karavanen er blevet dækket ivrigt i medierne, ligesom Donald Trump har udtalt og tweetet om den mange gange.