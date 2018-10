'Whitey' Bulger: En virkelig skidt knægts vilde liv og brutale død En af USA's mest legendariske og forhadte gangstere er død. Muligvis i sin seng, men bestemt ikke roligt.

Der er rimeligt vide rammer for, hvad man som boss for en mafia-organisation kan tillade sig uden at komme i karambolage med branchens etiske standarder. Strengt taget er der vel kun en eneste regel, man skal overholde - alle andre udskejelser kan der forhandles om: