Nordiske lande bakker op om Danmark i Iran-sag

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kan forvente fuld opbakning fra sine skandinaviske kolleger i sagen om det attentat på en herboende iraner, som Iran angiveligt planlagde i Danmark.

Det fremgår af et pressemøde onsdag morgen i forbindelse med Nordisk Råds 70. session.

Her bakker både den svenske statsminister, Stefan Löfven, og Norges statsminister, Erna Solberg, op om Løkkes skarpe kritik af Irans ageren og hensigt om yderligere markeringer mod Iran.

»Der er behov for at vise Iran, at vi godt ved, hvad der er foregået, og at vi ikke vil finde os i det«.

»Jeg har kendskab til, at iranerne også i andre lande har haft lignende aktiviteter«.

»Derfor bruger vi de kommende dage på at række ud til vores europæiske allierede for at kunne give et samlet modsvar«, siger Løkke.

Erna Solberg siger også, at der kommer til at gå tid, før Norge kommer med sit modsvar.

»Vi arbejder på et konkret svar. Vi har sagt, at vi vil reagere. Men vi er også i gang med en politiundersøgelse, og det kommer lidt an på, hvad den munder ud i«, siger hun.

Stefan Löfven giver også udtryk for, at Sverige vil reagere, når man har fået belyst sagen bedre.

På pressemødet svarer Lars Løkke Rasmussen også på, om han mener, at anholdelsen skal have konsekvenser for atomaftalen med Iran.

»Vi ønsker, at Iran-aftalen skal opretholdes. Den er godt nok udfordret ved, at amerikanerne har forladt den, men Europa står vagt om den«.

»Det ønsker jeg også, at vi gør. Men så er det afgørende, at iranerne også forstår, at aftalen ikke kan være et skalkeskjul for den slags aktiviteter, som vi har været vidne til«, siger han.

Det officielle program ved Nordisk Råd-sessionen fortsætter til og med torsdag.

ritzau