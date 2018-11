DI: Regeringen bør gribe ind over for korruption Dansk Industri og Dansk Erhverv opfordrer regeringen til at kaste lys over sager, hvor danske virksomheder bliver klemt.

Korruptionen i Afrika har længe været så udbredt, at mange danske virksomheder ganske enkelt holder sig væk. Men nu er der opstået et påtrængende behov for, at den danske regering hjælper de virksomheder, der bliver klemt af korrupte myndigheder. Det er nemlig betingelsen for, at den danske strategi for FN’s verdensmål kan få gang på jord, siger Dansk Industri.



Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) mener ikke, at det er en opgave for dansk diplomati.

Men »problemstillingen er helt central for dagsordenen om bæredygtig udvikling«, siger Peter Thagesen, der er afsætningsdirektør i Dansk Industri.

»Hvis udenrigsministeriet virkelig ønsker – og det er jo den erklærede ambition – at danske virksomheder skal engagere sig i Afrika, så kan man ikke komme uden om at hjælpe til, når de bliver udsat for korruption. Det er den klart største barriere for, at danske virksomheder kan engagere sig«, siger han.

Også Dansk Erhverv efterspørger en mere robust beskyttelse. »Hjælp fra ambassaderne, når virksomheder bliver udsat for korruption og lignende, er helt sikkert noget, dansk erhvervsliv ønsker sig af den danske udenrigstjeneste«, siger chefkonsulent Michael Bremerskov.

Politiken beskrev i sidste uge, hvordan Niels Vesterbæk, der har solgt brugte danske traktorer i Tanzania, blev ruineret. Han blev uvenner med sin indflydelsesrige lokale partner, som Vesterbæk beskyldte for at have taget af kassen. Partneren krævede næsten en halv million kroner for at forlade selskabet, og da Vesterbæk ikke ville betale, begyndte ulykkerne at regne ned over ham. Banken spærrede kontoen, og myndighederne ville ikke give ham opholdstilladelse. Til sidst blev han deporteret, og skattevæsnet beslaglagde selskabets værdier.

Niels Vesterbæk sidder tilbage i Vestjylland med en milliongæld og en bitterhed, som han vender mod den danske ambassade, der afviste at hjælpe ham.

Tørnæs vil ikke blande sig

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) forklarer den passive danske linje med, at ambassaderne ikke bør blande sig i tvister mellem myndighederne og private virksomheder. Det vil undergrave forsøget på at opbygge et retssamfund med stærke institutioner.

Argumentet overbeviser imidlertid ikke Dansk Industri. »Realiteten er, at virksomhederne er oppe mod en overmagt. Derfor trækker de bare følehornene til sig og nøjes med at operere på nærmarkederne«, siger Peter Thagesen.

»Det er klart, at ambassaderne ikke kan føre sager for virksomhederne. De er diplomater, ikke lokale advokater. Men den danske ambassadør kan få adgang til vigtige beslutningstagere, som virksomhederne måske ikke kan komme i nærheden af. Og bare det at kaste lys på sagen kan gøre det rigtig ubekvemt for dem, der deltager i komplottet«, siger han.

Han taler af erfaring. Peter Thagesen har oplevet adskillige tilfælde, hvor danske ambassader har gjort opmærksom på et konkret problem, som derefter er blevet løst. Han har ikke noget tal på, hvor ofte det er sket, og vil ikke gå ind de konkrete tilfælde, men han nævner et eksempel: En 40-fods container, der pludselig strander i tolden, selv om alle papirer er i orden. Alle ved, at den først kommer videre, når rette vedkommende har fået sin betaling. Men virksomheden vil ikke – og må ikke – betale. Det er ulovligt, strafbart og kan desuden føre til sortlistning i store dele af verden, hvis man bliver grebet i at betale bestikkelse.

Der står sagen, indtil ambassaden træder ind og kaster lys på problemet, som så pludselig går væk.

»Det har jeg oplevet adskillige gange, og det har virkelig gjort en positiv forskel. Jeg er sikker på, at ambassaderne kan gøre det endnu mere og endnu bedre«, siger Thagesen.

Kan du se et mønster i, hvornår ambassadørerne går ind og hjælper, og hvornår de ikke gør det?