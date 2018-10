Fremmede magter har talrige gange myrdet på europæisk jord

Den 28. september blev adgangen til og fra Sjælland spærret af tungt bevæbnede antiterrorbetjente. Broer blev lukket og færgesejlads indstillet.

I går afslørede chefen for Politiets Efterretningstjeneste, Finn Borch Andersen, at det hele var udløst af et tilsyneladende forestående angreb mod eksiliranere i Danmark. Det er en opfattelse, Iran tager kraftigt svar. Regimet i Teheran afviser, at det har haft agenter i gang i Danmark.

Hvad der er op og ned i sagen er endnu ikke fuldt belyst. Men at udenlandske snigmordere har arbejdet i de europæiske lande er klart. En lang række sager dokumenterer, at fremmede efterretningstjenester og repræsentanter for diktaturstater har elimineret fjender, der havde søgt sikkerhed og beskyttelse i Europa. Sagerne viser, at præstestyret tilsyneladende har været yderst aktivt i jagten på sine modstandere.

Her er nogle af de mest opsigtsvækkende sager om udenlandske staters attentater: