Anklage fra ngo'er: Mærsk blokerer global klimaløsning Rederiet er modstander af en plan, der vil begrænse CO2-udledning ved at sænke skibes fart. Forslaget er kortsigtet og straffer dem, der har investeret i gode skibe, mener Mærsk.

En række klima- og naturorganisationer har fået en idé, der med ét slag kan sænke CO 2 -udledningen fra skibsfart: Indfør fartbegrænsning for fragtskibe. Skibenes motorer arbejder, ganske som bilers, mere effektivt ved lavere hastigheder, så hvis alle kan blive enige om at sejle langsommere, vil gevinsten være stor. Jo lavere fart, jo bedre.

Oveni vil der være en naturgevinst, fordi skibe, der sejler langsommere, påsejler færre hvaler, påpeger de ni ngo’er.

Ideen har opbakning fra den europæiske rederiforening og flere store søfartsnationer. Med en markant undtagelse.

»Danmark er en af skurkene i det her spørgsmål. I Europa er Danmark nok den største barriere mod fartregulering«, siger Faig Abbasov, transportanalytiker i ngo’en Transport & Environment (T&E) og chefforfatter til forslaget fra ni store ngo’er om fartbegrænsning.

Danmarks modstand kan forklares meget enkelt, fortsætter han:

»Mærsk kan ikke lide det«.

Faig Abbasov, transportanalytiker, Transport & Environment

Det sidste bestrider Mærsk ikke. Verdens største containerrederi har investeret i nye energieffektive skibe, der bruger mindre brændstof. Selskabet føler, at det straffes for at være tidligt ude, og at konkurrenterne bliver mindre ivrige for at modernisere deres flåder.

»Generelle hastighedsbegrænsninger (...) mindsker incitamentet til at investere i energieffektive skibe ved at reducere de økonomiske fordele heraf. Konsekvensen er, at lovgivningen belønner rederier, der har undladt at investere«, skriver John Kornerup Bang, chefrådgiver for klima hos Mærsk, i en mail til Politiken.

Søfarten skal skære

Emnet har fået ny aktualitet efter den rapport, der blev udgivet af FN’s klimapanel 7. oktober. Her fremgik det, at hvis planeten ikke skal lide ubodelig skade, skal vores CO 2 -udledninger falde hurtigt.





Søtransport står for omtrent 2 procent af det globale udslip af drivhusgasser. Langt mindre end for eksempel fly- og vejtrafik, men nok til, at branchen erkender et behov for at sænke udslippet.

FN’s skibsfartsorganisation, IMO, vedtog i april, at CO 2 -udslippet i 2030 skal være faldet 40 procent i forhold til 2008, og i 2050 sigtes der mod et fald på 70 procent.

Samtidig vedtog IMO, at der så vidt muligt skal indføres »kortsigtede tiltag« allerede inden 2023. Og her er der reelt kun to muligheder, påpeger Faig Abbasov fra T&E:

Enten indfører man en form for mekanisme, der kan måle udslippet fra de enkelte skibe, og lægger et loft over det tilladte. Eller man kan indføre en generel fartbegrænsning.

Den første måde er den mest retfærdige, anerkender ngo’erne. Problemet er, at der skal udvikles et nyt målesystem og derefter forhandles om forskellige skibstyper.

»Det kan tage flere år«, siger Faig Abbasov og tilføjer, at når et system til energieffektivitet på et tidspunkt er færdigt, kan man skifte til det.

Mærsk mener dog, at det er langt vigtigere at fokusere på 2030-målet – og her kan forslaget om fartbegrænsning direkte give bagslag, mener selskabet: Når skibene sejler langsommere, er der brug for flere af dem, også gamle forurenende skibe, der ellers ville blive udfaset. Konsulenthuset CE Delft har dog i 2017 konkluderet, at det stadig giver CO 2 -reduktion.

Mærsk fastholder, at der skal fokuseres på at hasteudvikle et system, der kan se på de reelle udledninger fra hvert skib.

Mærsk får støtte fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

»Jeg synes generelt, det er bedre at opsætte bindende mål for reduktioner af CO 2 og så give metodefrihed, skriver han i en mail. »Derfor arbejder Danmark for at opstille mål i stedet for at diktere bestemte metoder«.

Forhandlingerne om fartregulering fortsætter i maj 2019.