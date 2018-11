Danmark er i en svær offensiv mod Iran

Den danske regering har indledt en sjælden diplomatisk offensiv i Europa, der placerer Danmark uvant midt i en global storm.

Danmark forsøger at få EU til at reagere på et angiveligt mordforsøg på dansk jord, som de danske myndigheder beskylder iranske efterretningstjenester for at stå bag. Irans regering afviser kategorisk anklagen og indkaldte onsdag Danmarks ambassadør til samtale. Irans udenrigsministerium advarer mod »kontroversielle handlinger«, som kan undergrave forholdet mellem EU og Iran.

Danmarks udenrigsministerium og efterretningstjenesten PET beskyldte tirsdag iranske efterretningstjenester for at have planlagt et attentat i Danmark på et formodet medlem af en arabisk løsrivelsesbevægelse.

Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), ringede onsdag til europæiske kolleger og tog senere sagen op på et møde i Nordisk Råd i Oslo. I Bruxelles informerede den danske EU-ambassadør, Kim Jørgensen, sine kolleger i Bruxelles, mens en embedsmand fra Udenrigsministeriet briefede kolleger fra landenes udenrigsministerier om den danske anklage.

EU’s udenrigspolitiske repræsentant, Federica Mogherini, talte onsdag med Anders Samuelsen og udtrykte sin »solidaritet og støtte«, oplyser en talsmand.

»Vi forventer, at Danmark debriefer alle medlemslande, og at de kollektivt diskuterer enhver EU-reaktion«, skriver hendes talsmand Maja Kocijancic i en mail til Politiken.

Efter mødet i Nordisk Råd forklarede Anders Samuelsen, at han har fået støtte fra alle de nordiske lande og Storbritannien, Holland og USA til sin fordømmelse. Vi er kommet rigtigt godt fra start, sagde han.

Men det er ikke klart, om der er opbakning i alle EU-landene til sanktioner.

»Det er ikke nemt at gå det næste skridt og få sanktioner, for sidst vi drøftede det, hvor Danmark også var fortaler for at øge sanktionerne mod Iran, der faldt det på, at det kræver hundrede procent enighed. Det er så det, vi skal arbejde på i den kommende periode«, sagde Samuelsen.

Vanskeligt spil om sanktioner

Sagen kompliceres gevaldigt af, at EU på samme tid forsøger at modgå amerikanske sanktioner mod Iran for at holde liv i den globale atomaftale fra 2015, som USA har trukket sig ud af, mens EU har indført andre sanktioner som reaktion på blandt andet menneskeretskrænkelser. I foråret ønskede Frankrig at indføre nye sanktioner som reaktion på Irans missilprogram og uroskabende involvering i regionale konflikter. Det stødte på modstand fra især Italien. Set fra København kunne det være en mulighed at tage det spor op igen.



Samuelsen understreger, at Danmark fortsat støtter atomaftalen, som netop Federica Mogherini er optaget af at holde i live med modforanstaltninger imod amerikanske sanktioner. Danmark kalder det to helt isolerede spørgsmål.

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, bruger lejligheden til at opfordre USA’s allierede til at »gå imod Irans trusler mod fred og sikkerhed i deres fulde bredde«. USA’s regering vil presse europæiske virksomheder ud af Iran for at ramme landet økonomisk og tvinge det til at nedruste.