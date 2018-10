Dansk ambassadør til samtale i Iran efter attentatplaner

Danmarks ambassadør i Iran, Danny Amman, er blevet indkaldt til samtale med Irans udenrigsminister.

Det sker i forbindelse med Danmarks anklager om, at Iran skal have planlagt attentatforsøg på dansk jord.

Det skriver Irans statslige nyhedsbureau Irna.

»Ved mødet afviste udenrigsministeren endnu en gang de ensidede meldinger om et attentatforsøg på et medlem af den iranske opposition og beskyldninger om, at Iran skulle stå bag det fejlslagne angreb«, siger en talsmand for Irans udenrigsminister.

Talsmanden tilføjede, at den danske ambassadør fik besked på, at Iran opfatter anklagerne som led i en konspiration mod Iran.

