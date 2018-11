Valgets slutspurt: Trump vil fængsle illegale indvandrere. Længe, om nødvendigt, siger han Sent torsdag aften skærpede Trump sin udlændingeretorik, talte om lukke USA's grænser for asylansøgere og etablere teltlejre. Men der var få konkrete forslag

Da præsident Donald Trump gik på talerstolen i Det Hvide Hus sent i aftes, havde han et meget klart budskab til de omkring 4000 flygtninge, som netop nu er på mod USA, via Mexico:

»Den karavane kan lige så godt vende om, de spilder deres tid«, sagde han uden at komme nærmere ind på hvordan. Han talte om at lukke lukke USA’s grænser. Om at etablere teltlejre på den sydlige grænse mod Mexico og om, at illegale indvandrere vil blive fængslet og deporteret, hvis ikke de har et lovligt opholdsgrundlag. Og så talte han om den mur mod Mexico, som var et af hans helt store løfter i valgkampen i 2016.

Men trods de mange ord var der meget få konkrete forslag. Præsidenten ville komme med noget i næste uge, sagde han, inden han lovede, her fire dage før USA skal ud i et helt afgørende midtvejsvalg, at antallet af asylansøgere vil være faldet om et år.

Løftet faldt mindre end et døgn efter, Carol og Sue havde mødt ham i en stopfyldt multihal uden for Fort Myers i det vestlige Florida.

Carol og Sue er kusiner. De er i 60’erne, og mens Carol var iført Trump-kasket og Stars and Stripes-briller, havde Sue sin paillet-cowboyhat og et tørklæde om halsen i flagets farver.

Som tusinder af andre var kusinerne til et af de 11 rally’es, præsidenten afholder her i valgkampens slutspurt. 11 byer og stater, hvor de republikanske kandidater trænger til en hjælpende hånd op til tirsdagens midtvejsvalg, får besøg.

Her i Florida ligger guvernørkandidat Ron DeSantis stort set lige med demokraten Andrew Gillum, og det samme gør den republikanske senatorkandidat Rick Scott mod den siddende senator, demokraten Bill Nelson.

»Det vigtigste emne i valgkampen er immigration«, sagde Sue, og Carol nikkede.

Foto: Sandra Brovall Kusinerne Carol, til venstre, og Sue til Trump-rally i Florida mindre end en uge til midtvejsvalget.

Kusinerne er skræmt over de daglige tv-billeder, de ser på Fox News, af netop den flygtningekaravane, Trump brugte som anledning til sit pressemødet dagen efter. Og der er mere.

»Jeg er så glad for, at han nu vil sætte en stopper for automatisk statsborgerskab til børn, bare fordi de er født her«, supplerede Carol og så var det Sues tur til at nikke.

Det, hun talte om, er det forslag, som præsidenten lancerede tidligere på ugen. Trump vil annullere den rettighed i USA’s forfatning, som giver amerikansk borgerskab til børn, der er født i USA. Og det vil han gøre med et præsidentielt dekret. De juridiske eksperter er højlydt uenige om lovligheden af det. Mange siger, at det er ikke er muligt, og at det i hvert fald vil kræve en forfatningsændring. Andre siger, at det kan lade sig gøre. Der er kun enighed om en ting: Gyldigheden af et sådant forslag vil skulle afgøres i højesteret.

De juridiske spidsfindigheder bekymrede ikke de to kusiner, de skyndte sig bare ind på den fyldte arena, så de kunne finde en plads med god udsigt til Trump, og de jublede som de andre, da han går på talerstolen. Mange havde, som Carol, deres røde ’Make Amerika Great Again’-kasketter, på.



Føder efter sekunder i USA

En time inde i sin tale satte Trump selv fokus på sit forslag om at afskaffe det automatiske statsborgerskab til dem, der er født i USA. Han kalder det »galimatias-politik«, at USA giver statsborgerskab til børn af »hvem som helst«, der »bryder ind i vores land«:

»Demokraterne vil fortsætte med automatisk at give amerikansk statsborgerskab til alle børn, der er født af nogen, der bare har været på vores jord i et par sekunder. (...) En stemme på en demokrat er en stemme på at ophæve vores grænser«, sagde Trump, og arenaen kvitterede med høje buh-råb, inden han fortsætter: