Dykkere finder den sorte boks fra nedstyrtet indonesisk fly

Indonesiske dykkere har fundet den sorte boks fra det nedstyrtede indonesiske passagerfly fra Lion Air.

Det fortæller en af dykkerne fra redningsfartøjet 'Baruna Jaya' torsdag.

»Vi gravede og fik fat i den sorte boks«, siger dykkeren Hebra til Metro TV og tilføjer, at boksen blev bjærget fra mudder på havbunden.

Han fortæller videre, at boksen, der trods navnet er orange, er intakt.

Den sorte boks indeholder blandt andet optagelser fra cockpittet samt data fra flyet, der er vigtige for efterforskningen af styrtet.

Passagerflyet fra lavprisselskabet Lion Air med 189 personer om bord styrtede ned ud for Indonesiens kyst mandag.

Flyet havde kun været i drift i få måneder, men det havde tekniske problemer på en flyvning fra Bali til Jakarta søndag.

Hvorfor styrter helt nyt fly ned?

Mandagens ulykke har udløst spekulationer om, hvorvidt den nye Boeing-model har grundlæggende tekniske fejl.

Eksperter siger dog, at det stadig er for tidligt at sige noget om årsagen til styrtet.

Lion Airs direktør Daniel Putut har tidligere udtalt, at han har 'mange spørgsmål' til den amerikanske flyproducent.

»Dette var et helt nyt fly«, påpegede han onsdag.

Mens myndighederne forsøger at klarlægge omstændighederne omkring styrtet, fortsætter arbejdet med at bjærge de jordiske rester af de omkomne.

Onsdag havde bjærgningsmandskabet fyldt 48 ligposer med kropsdele, der skal dna-testes på et hospital.

Adskillige dykkere, helikoptere og skibe deltager i bjærgningsarbejdet.

Ifølge Indonesiens myndighed for flysikkerhed befinder skroget sig på 35 meters dybde.

ritzau