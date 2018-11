15.000 USA-soldater sættes ind mod migranter: Men de må kun skovle hestepærer og sætte telte op En lov fra 1878 begrænser militærets muligheder for at bruge magt over for civile, herunder mennesker, som forsøger at krydse grænsen mellem Mexico og USA.

USA’s præsident, Donald Trump, har annonceret, at han nu er parat til at udstationere op til 15.000 soldater ved grænsen mod Mexico.

Anledningen er den karavane af mennesker fra blandt andet Guatemala og Honduras, som i øjeblikket til fods er på vej gennem Mexico, og som består af mennesker, som håber på at komme ind i USA for at finde arbejde. Tidligere har Trump givet ordre til, at 5.200 soldater skal sendes til grænseområderne.

Men sagen er, at soldaterne ifølge amerikansk lov ikke må tage aktivt del i afvisningen mennesker, som forsøger at krydse grænsen. Den autoritet har kun grænsebetjentene fra Customs and Border Protection (CBP).

Loven, som regulerer militærets muligheder indenfor USA’s grænser, hedder ’Posse Comitatus Act’, og den stammer fra 1878. Ifølge den må soldater ikke bruge magt mod civile, herunder immigranter - med mindre Kongressen specifikt giver tilladelse til det, oplyser Scott R. Anderson fra tænketanken The Brookings Institution. Eller hvis Donald Trump indfører undtagelsestilstand, skriver New York Times.

Trump: En invasion af vores land

Antallet af mennesker i karavanen svinger og anslås lige nu til at ligge på cirka 4.000. Karavanen består blandt andet af familier med små børn, og den bevæger sig kun langsomt frem. Så der vil gå uger hvis ikke måneder, før den når frem til den amerikanske grænse.

»Det er en invasion af vores land, og vores militær venter på jer«, tweetede Trump forleden.

Many Gang Members and some very bad people are mixed into the Caravan heading to our Southern Border. Please go back, you will not be admitted into the United States unless you go through the legal process. This is an invasion of our Country and our Military is waiting for you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2018

Men det slet skjulte budskab om, at migranterne vil blive mødt af bevæbnede soldater, hvis de forsøger at komme ind i USA, er en tom trussel.

»Jeg ser det som et politisk stunt og et spild af militære ressourcer og skattepenge«, siger R. Gil Kerlikowske, der var leder af USA’s grænsekontrol, CBP, fra 2014 til 2017, ifølge AP.

»At bruge aktive soldater og anbringe dem i den situation er, mener jeg, en stor fejl. Jeg ser det som ikke andet end præsidentens leflen for vælgerne i forbindelse med Midtvejsvalget«, siger han.

USA’s forsvarsminister, Jim Mattis, afviser, at der er tale om et stunt i forbindelse med Midtvejsvalget.

»Vi beskæftiger os ikke med stunts i den her afdeling«, siger han ifølge Fox News.

Koster dyrt

New York Times har set på de udfordringer, Donald Trumps planer støder på, og de problemer de giver. Som blandt andet er, at det koster dyrt at sende så mange soldater på mission, også selv om det kun er en indenlandsk mission.

På baggrund af tidligere operationer, hvor medlemmer af Nationalgarden er blevet sendt til grænseområderne for at hjælpe til med bevogtning, anslår avisen, at det vil koste 35 millioner dollars, svarende til cirka 230 millioner kroner, at have 5.200 soldater på mission i 45 dage, som er den periode, soldaterne forventes at opholde sig ved grænsen. Hvilket i øvrigt gør det yderst tvivlsomt, om soldaterne overhovedet får den igangværende migrantkaravane at se, fordi den næppe når frem på 45 dage.

Dertil kommer udgifterne til tranportfly og køretøjer, som skal fragte soldaterne og deres udstyr fra de baser, hvor de er udstationeret, og til grænseområderne. Her vil de så - med mindre præsidenten erklærer undtagelsestilstand - være beskæftiget med, som New York Times skriver »... at sætte telte op, transportere embedsmænd i helikoptere og skovle hestepærer fra grænsebetjentenes heste op«.