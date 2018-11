Britisk brexitminister håber på aftale inden aftale 21. november

Briternes brexitminister, Dominic Raab, er optimistisk i forhold til et snarligt gennembrud i forhandlingerne om en aftale for Storbritanniens farvel til EU. Han tror, at den vil være på plads senest 21. november.

Den optimistiske vurdering fra Raab fremgår af et brev, som han har sendt til det britiske parlaments brexitkomité.

»Foreløbig forventes det, at den 21. november er en passende dato for en aftale«, skriver Raab.

Både Raab og Oliver Robbins, som er den vigtigste brexitrådgiver for premierminister Theresa May, er inviteret til et møde i komitéen denne dato for at orientere om forhandlingerne med EU.

Storbritannien skal efter planen forlade EU 29. marts 2019 ved midnat.

Det meste af skilsmisseaftalen er på plads, men der mangler blandt andet forhandlinger om den britiske landegrænse til EU i Nordirland.

Raab besøger Nordirland fredag, hvor han blandt andet skal have møder med lokale erhvervsfolk og politikere.

Den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, giver også udtryk for optimisme, men han tør ikke nævne nogen dato for færdiggørelsen af brexitaftalen.

Irlands udenrigsminister, Simon Coveney, sige, at det er nødvendigt med et stort gennembrud inden for kort tid, hvis der skal ske et gennembrud i forhandlingerne i november.

»Vi kommet til sandhedens øjeblik. Hvis der skal ske et gennembrud i november, må forhandlerne finde en vej fremad i den næste uges tid«, siger han.

ritzau