Kristent skæbnevalg afgør Norges fremtid Norges statsminister, Erna Solberg, kan vælte efter Kristelig Folkepartis landsmøde i dag. Men kan partiets blå fløj holde føringen, vil Solberg omvendt cementere sin magt.

Der kan opstilles følgende mærkværdige tankeeksperiment for at forklare det gigantiske politiske dilemma, som 190 delegerede fra Kristelig Folkeparti (KrF) i dag skal finde en vej ud af:

Eksperimentet tager udgangspunkt i en fiktiv tale fra 28. september, hvor Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl i utilfredshed med Liberal Alliances skattepolitik tager fusen på det politiske establishment. I stedet for de evindelige skænderier med LA foreslår Thulesen DF at indlede regeringsforhandlinger med S-formand Mette Frederiksen.

Som følge af meldingens rækkevidde vil Thulesen have beslutningen forankret i en afstemning på et ekstraordinært årsmøde til afholdelse 2. november.

Kort efter talen står det klart, at DF-toppen er uenige. Næstformand Peter Skaarup og partiveteran Søren Espersen anbefaler i stedet at søge optagelse i V-LA-K-regeringen for at føre partiets mærkesager igennem indefra. Oktober går med kampvalg i DF’s regioner, pressen følger processen tæt, og det siver fra et ledelsesmøde, at Thulesen vil gå, hvis han ikke får sin vilje.

Imens ser statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Frederiksen til fra sidelinjen og forsøger at påvirke tingene uformelt. Løkke signalerer dog undervejs, at han rent personligt er nået frem til, at han gerne vil gå betydeligt længere end hidtil med at afvise familiesammenføring for flygtninge. Uanset om det måtte være i strid med menneskeretskonventionerne.

Meldingen er en klar, indirekte støtte til Skaarups fløj. I kapløbet om delegerede har de held til at udnytte den fordel for deres sag til at søge optagelse i Løkkes regering.

Tankeeksperimentet savner realisme på mange strækninger. Det er givetvis utænkeligt, at DF ville spørge årsmødet til råds om en sådan beslutning. Det samme gælder tanken om offentligt tilkendegivet uenighed mellem Thulesen, Skaarup og Espersen i et så vitalt spørgsmål.

Løkke og Frederiksen ville ikke nødvendigvis danse efter DF’s pibe i sådan et spørgsmål, og KrF er et parti, der modsat Dansk Folkeparti i årevis har danset omkring den norske spærregrænse på 4 procent.

Men springer vi tilbage til virkeligheden, passer DF-eksemplet ret præcist på, hvad sagerne handler om på dagens skæbnevalg ved Kristelig Folkepartis ekstraordinære landsmøde på Hotel Scandic Oslo Airport.

Presset af elendige meningsmålinger anbefalede KrF’s partileder Knut Arild Hareide 28. september et nyt, såkaldt »veivalg« for partiet med så fundamental betydning for norsk politik, at det kan få statsministerposten til at skifte hænder fra blå til rød. KrF sidder på de udslagsgivende mandater, og i stedet for som ved stortingsvalgene i 2013 og 2017 at støtte Høyres konservative statsminister, Erna Solberg, anbefaler Hareide sit parti at indlede forhandlinger om at danne regering med Arbeiderpartiets socialdemokratiske formand, Jonas Gahr Støre.

Især for at undgå flere års besværligheder med at forklare, hvorfor han støtter en regering, der huser KrF’s værdipolitiske modsætning Fremskrittspartiet. I spørgsmål om udlændinge, integration og udviklingsbistand mener de to partier noget væsensforskelligt.

Hareide ønsker en centrum-venstre-regering, hvor også Udkantsnorges parti, Senterpartiet, indgår.

Hareides næstformænd, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, anbefaler imidlertid at slå pjalterne sammen med Solbergs trepartiregering med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet – for ad den vej at sikre gennemslag for mere KrF.

Solberg og Støre har formelt holdt sig ude af kampen, men de ventes begge at være parate til at gå ind på KrF-flertallets ønsker. Støre kan blive statsminister.

Med KrF som juniorpartner hos Solberg vil det utvivlsomt øge regeringens interne spændingsniveau, men det vil indfri Solbergs drøm om at samle de ikkesocialistiske partier i en borgerlig flertalsregering. Med mere indre kævl, men parlamentarisk slagkraft. Af samme grund har hun erklæret sig villig til at diskutere en af næstformandsfløjens mærkesager – et opgør med de liberale norske regler for tvillingeaborter.