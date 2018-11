For første gang kan flere kvinder end mænd lide EU I årtier har flest mænd været positive over for EU. Nu ser signifikant flere kvinder end mænd i Danmark unionen som en god ting.

Hidtil har man nærmest kunnet gå ud fra, at flere mænd end kvinder kunne lide EU.

Ved alle folkeafstemninger om Europa fra EF-medlemskabet i 1972 til til euro-deltagelsen i 2000 har flere mænd end kvinder stemt ja. Forskellen er så markant, at hvis udelukkende mænd havde stemt ved alle disse folkeafstemninger, ville der have været ja-flertal hver gang.

Men ved folkeafstemningen om retsforbeholdet i 2015 stod mænd og kvinder for nogenlunde lige mange ja- og nejstemmer. Og nu viser en måling, som Europa-Parlamentet får foretaget, at flere kvinder end mænd i Danmark ser EU som en god ting.

Det er sket en enkelt gang før – i 2013 – men dengang var forskellen så lille, at den lå inden for den statistiske usikkerhed. Nu svarer 78 procent af kvinderne, at de ser EU som en god ting, mens 71 procent af mændene siger det samme.

»Det er et ret markant resultat, som tyder på et skifte«, siger kommunikationschef Malte Kjems fra Tænketanken Europa, som har analyseret målingen.



Det bestyrkes af, at en større andel af kvinder end mænd svarer positivt på tre andre EU-spørgsmål i målingen. Flere kvinder ser EU-medlemskabet som en fordel, flere kvinder mener, at deres stemme tæller i EU, og flere kvinder ville stemme ja til at blive i EU.

Stort skift i kvinders syn på EU

Udviklingen markerer et skift i kvinders syn på EU, som har været årtier undervejs, påpeger en EU-forsker:

»Særligt i 70’erne og 80’erne var det svært at få kvinder til at engagere sig i EU-debatten, og mange var imod. EU blev opfattet som noget, hvor man gav store virksomheder fordele ved at gøre det lettere for dem at sælge deres varer. Mange – især kvinder – mente, at der ikke var så meget i EU for almindelige mennesker«, siger EU-professor Marlene Wind fra Københavns Universitet.

At flere kvinder kan lide EU nu, kan skyldes, at kvinder i højere grad forbinder unionen med emner, som de finder vigtige, mener Malte Kjems. Når danskerne bliver bedt om at nævne fordele ved EU, nævner mændene i højere grad end kvinderne de mere klassiske ting om, at EU bidrager til økonomisk vækst for Danmark.

»Kvinderne fokuserer i stedet på de grænseoverskridende spørgsmål, som Danmark har svært ved at håndtere selv – klima, terrorbekæmpelse og flygtningestrømme. Det er områder, hvor EU garderer mod bekymringer for fremtiden«, siger Malte Kjems.

Set i det perspektiv giver det mening, at kvinder er blevet mere EU-positive, vurderer Marlene Wind.

Danskerne er generelt, kvinder som mænd, markant mere optaget af klimaspørgsmålet end de fleste andre folkefærd i EU, viser målingen.

Ud over køn er der også forskel på, hvordan forskellige aldersgrupper ser på EU. 52 procent af danskerne mellem 18 og 35 år nævner klimaet som et af de tre vigtigste satsningsområder for EU. Blandt 35-59-årige danskere er det mere beskedne 35 procent. Det viser en Gallup-måling, som Folketingets Europaudvalg har fået foretaget op til en folkehøring om EU, som finder sted i Odense lørdag og søndag.

Der er tale om en global tendens, vurderer Marlene Wind:

»De unge tænker klima og miljø ind i, hvilken mad de spiser, og hvilken bil man skal have, mens de ældre grupper ser det mere som et spørgsmål om, hvor man får mest for pengene«.