Den elektriske stol er igen i brug som henrettelsesmetode

Før første gang i fem år er den elektriske stol taget i brug i forbindelse med en henrettelse i USA.

Myndighederne i delstaten Tennessee havde besluttet at eksekvere dødsdommen over den 63-årige Edmund Zagorski ved at sende strøm gennem hans krop.

Torsdag klokken 19.26 lokal tid blev han erklæret for død i et fængsel i Nashville.

Forinden havde USA's højesteret afvist en anmodning fra Zagorski om at udsætte henrettelsen.

En af rettens dommere, Sonia Sotomayor, var uenig i beslutningen. Hun sætter spørgsmålstegn ved både den elektriske stol og dødelig indsprøjtning som henrettelsesmetoder.

Første gang siden 2013

Det er første gang siden 2007, at den elektriske stol er taget i brug i Tennessee og første gang siden 2013 i USA.

I oktober bad Zagorski om at dø i den elektriske stol for at undgå at blive henrettet med en giftsprøjte.

Hans advokater argumenterede i retssystemet med, at giftblandingen som anvendes er smertefuld og en form for tortur.

Zagorski mente ifølge advokaterne, at det ville være mindre smertefuldt at få sendt strøm gennem kroppen.

Gift er foretrukken metode

I alle de amerikanske delstater, som har dødsstraf, er sprøjter med giftblandinger den foretrukne metode ved henrettelser.

Flere medicinalselskaber har dog forsøgt at afholde fængsler fra at købe deres medikamenter, hvis de skal anvendes til at tage livet af folk.

Desuden har der været flere eksempler på, at dødsdømte har lidt i adskillige minutter, før effekten af sprøjternes indhold er sat ind.

Trods kontroverserne om dødelige indsprøjtninger tror Deborah Denno, der er professor ved det juridiske fakultet på Fordham University, ikke, at brugen af den elektriske stol vil tage til.

»Jeg tror ikke, at delstaterne vil gå tilbage til den (metode, red.)«, siger hun.

To narkodrab

Edmund Zagorski blev i 1984 dømt til døden for året forinden at have dræbt to mænd i forbindelse med en narkohandel.

Ofrene havde et stort kontantbeløb på sig, som skulle bruges til at købe et halvt hundrede kilo hash.

Zagorski lokkede ifølge anklageren de to mænd ind i en skov, ved at foregive at han ville sælge narko. Derefter skød han begge mænd, skar halsen over på dem og stjal deres penge.

ritzau