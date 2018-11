Ultimatum før norsk skæbneafstemning: Partileder sætter sin formandspost ind på at vælte regeringen Kristelig Folkepartis Knut Arild Hareide vil tage sit tøj og gå fra formandsposten, hvis han ikke får partiet med sig til at vælte den norske regering.

Allerede avisforsiderne i den første, den bedste kiosk i Gardermoen-lufthavnen i Oslo næsten råber om, at det, der skal foregå på et nærliggende hotel senere på dagen, er af afgørende betydning for Norges fremtid. Det handler om Kristelig Folkeparti (KrF).

Stortingets mindste parti ganske vist. Men samtidig et parti, der skal træffe en historisk beslutning, der rækker langt videre end partiet selv.

I en lang måned har samtlige norske medier skrevet hundredvis af artikler i et langt forsøg på at pejle sig ind på, om KrF’s formand Knut Arild Hareide har intern opbakning til sit ønske om at skifte blok - og smide Høyres statsminister Erna Solberg på porten til fordel for et regeringssamarbejde med socialdemokraten Jonas Gahr Støre.

KrF sidder på de afgørende mandater. Derfor er det røde »veivalg«, som Hareide har foreslået, aldeles afgørende for, om regeringens skal skifte farve eller ej.

Og derfor er der ikke noget at sige til, at Aftenposten bruger sin forside på »KrFs lange fredag«. At det store kristne dagblad ’Vårt land’ kalder dagen for »Skjebnedagen«. Eller at VG over mange sider skriver om Hareides politiske og private skæbnestunder.

Flertal hælder mod blå partier

I Oslo hænger der mørke skyer og novembertrist støvregn over hotel Scandic Oslo Airport, hvor det ekstraordinære landsmøde finder sted. Helt frem til landsmødets begyndelse er døren låst til salen, hvor linjen bliver udfordret af to alternative forslag.

Uden for salen vrimler det med mennesker. Partifunktionæren, der udleverer skilte til pressefolk og delegerede, konstaterer, at der vist aldrig nogensinde har været så mange. Samme vurdering har partiets nestor par excellence, tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, som reporterne samles om som fluer i ventetiden på landsmødets åbning.

Han tør ikke tippe på, om Hareides linje vil vinde. Eller om sejren går til udfordreren og næstformanden Kjell Ingolf Ropstad, der hellere vil have partiet til at indgå i forhandlinger om at indtræde i Erna Solbergs borgerlige regering med Fremskrittspartiet og Venstre.

»Det kan godt blive spændende, selv om de fleste tror, at det går i blå retning«, siger Hareide-støtten Bondevik til klumpen af journalister.

Optællingerne før landsmødet har vist, at Ropstad fører med 99 stemmer mod 90.

På parkeringspladsen uden for står enkelte KrF’ere og ryger. Gennem tågen kan man kun skimte fly, der letter, lander og larmer. Den første sne er skrabet væk fra i en bunke, der er blevet mørk og trist.

I landsmødetalen er stemningen ikke direkte mørk, men anspændt. På første række sidder Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad med en sværm af fotografer omkring sig.

»Det er et fireprocent-parti«, siger en en norsk reporter og ryster lidt på hovedet over virvaret.

Ingen kan rigtig huske en lignende situation.

Åben eller hemmelig afstemning?

Hareide svarer uden om, da en VG-reporter vil beder ham svare på, om han har nogen kort i ærmet til den store tale. Og han svarer slet ikke, da en anden journalist vil vide, om Hareide vil trække sig, hvis »veivalget« går en anden vej end hans foretrukne. Vi er stadig før talen.

Situationens alvor bliver bøjet i neon, så snart dirigenten går i gang. I første omgang handler det om procedurespørgsmål. Og om partiet senere fredag skal afgøre sagen i en hemmelig afstemning eller ej. Flere af Ropstads støtter har talt for en åben afstemning, så folk kan bekende åbent kulør ved håndsoprækning. Og vel at mærke ikke kan skjule sig, hvis de stemmer anderledes end bebudet på forhånd.

En håndfuld KrF’ere går på talerstolen og taler dunder for åben afstemning. Det ender i dagens første kampafstemning. Her vinder Hareide-linjen med 101 stemmer mod 89. Altså hemmelig afstemning.

Derefter kommer det vigtigste. Talerne fra de tre forskellige forslagsstillere Hareide, Ropstad og den parlamentariske næstformand Hans Fredrik Grøvan. Sidstnævnte ønsker en tredje variant - at KrF skal fortsætte i sin nuværende rolle som støtteparti for Solbergs regering.

Knut Arild Hareide går på talerstolen. Han har mørk habit, fnugfri skjorte og sort slips på. Virker en smule anspændt, mens han takker sine næstformænd for den partiinterne valgkampen, som aldrig er blevet præget af personlig nid og nag. Han forklarer, hvorfor hans forslag om et nyt retningsvalg er formuleret så radikalt, som det er:

»At udsætte valget (mellem blokkene, red.) er at gøre det mest behagelige for partiet på kort sigt, men det anbefaler jeg virkelig ikke. Det er det mindst bæredygtige for os på længere sigt«, siger Knut Arild Hareide.