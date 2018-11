Efter USA's opfordring til våbenhvile: Et spinkelt håb om fred i Yemen I Yemen modtages opfordringen til våbenhvile positivt på begge sider af frontlinjen. Men store forhindringer skal ryddes af vejen, før borgerkrigen og den ekstreme humanitære katastrofe kan afblæses.

Selv Mohamed Ali Al-Houthi kan tilsyneladende lide tanken om en våbenhvile i Yemen.

Han er en ledende figur hos Houthi-oprørerne, som nu i mere end tre år har kæmpet mod Yemens regering og den mægtige nabo Saudi-Arabien, der støtter regimet og anfører en koalition med solid opbakning fra USA.

Det er USA, der opfordrer de stridende parter til at nedlægge våbnene og rejse til fredsforhandlinger i Sverige.

Og det er han »positiv« overfor, siger Mohamed Ali Al-Houthi ifølge det houthi-tro tv-netværk al-Masirah. Og så kan USA passende gå i spidsen med et godt eksempel, foreslår Al-Houthi, som er medlem af oprørernes Øverste Revolutionære Komité.

»Måske skulle de, der opfordrer til våbenhvile, omsætte deres ønske om fred i Yemen til handling ved at stoppe bombardementerne af yemenitterne og ophæve belejringen af Yemen«, siger han.

Også Yemens regering hilser ifølge flere medier det nye forsøg på at genoprette freden velkommen. Regimet sætter sig gerne til forhandlingsbordet med Houthi-oprørerne.

»Vi er parate til at føre forhandlinger øjeblikkeligt«, udtaler en regeringstalsmand.

Alle tidligere forsøg på at afslutte borgerkrigen er slået grundigt fejl, men USA synes lige nu at være særligt opsat på at gøre en ende på konflikten, som indtil videre har kostet mindst 10.000 mennesker livet, såret 50.000, sendt millioner på flugt og udløst den værste humanitære katastrofe i mands minde.

Ingen kommentarer fra alliancen

Det er især saudiarabiske agenters drab på journalisten Jamal Khashoggi på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul, der har sat Det Hvide Hus under pres. Slagtningen af den systemkritiske journalist har skabt ny opmærksomhed om konflikten i Yemen, som i høj grad er en stedfortræderkrig mellem Saudi-Arabien og præstestyret i Iran, der støtter houthierne.

Det var den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, som for nogle dage siden opfordrede til at indstille alle fjendtlige handlinger i Yemen. Han blev bakket op af forsvarsminister Jim Mattis, som udtalte, at våbenhvilen skulle træde i kraft inden 30 dage og føre til fredsforhandlinger med FN for bordenden.

Endnu har hverken Saudi-Arabien eller koalitionspartneren Forenede Arabiske Emirater kommenteret forslaget.

Og intet tyder på, at den saudiarabiskledede alliance er ved at skrue ned for blodtørsten.

Mens amerikanerne forsøger at skubbe en fredsproces i gang, rapporteres det, at alliancen mobiliserer omkring 30.000 soldater og et ukendt antal kampvogne nær den store og strategisk vigtige havneby al-Hudaydah, som houthierne i dag kontrollerer.

Alliancen har i månedsvis forsøgt at erobre al-Hudaydah, men er hidtil blevet slået tilbage af Houthi-oprørerne i byens udkant. Trods massive luftbombardementer er det lykkedes houthierne at fastholde havnebyen.

Imens lider befolkningen

Det er vanskeligt at forestille sig, at Saudi-Arabien skulle gå med til en fredsløsning, som indebærer, at Houthi-oprørerne får lov at regere over et område ved saudiarabernes sydlige grænse. Oprørerne har igen og igen affyret langtrækkende missiler mod den saudiarabiske hovedstad Riyadh.

Det er også tvivlsomt, skriver nyhedsbureauet Associated Press, om Trump-regeringen i Washington vil gå med til en fredsløsning med et opdelt Yemen.

Og mens krigen buldrer videre, lider Yemens befolkning i en grad, der er vanskelig at fatte.



Mindst 14 millioner mennesker har, vurderer FN, brug for akut hjælp udefra i form af mad, hvis en omfattende sultkatastrofe skal undgås.