Syv døgn med Nato-soldat: »Folk kommer til at dø af kulden heroppe, hvis vi ikke får varme i dem igen«

Fakta

Trident Juncture

Natos største militærøvelse siden Den Kolde Krig.

Omkring 50.000 soldater deltager, og øvelsen foregår både til vands, til lands og i luften.

Øvelsen skal simulere, at et Nato-land er blevet angrebet i et vinterklima.

Fjenden er en »fiktiv aggressor«, men eksperter siger, at det skal forestille Rusland.

Russerne har sideløbende annonceret tre øvelser lige uden for Norges kyst. De har dog ikke affyret nogen skud.