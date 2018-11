Ugen før midtvejsvalg: Der er skabt 250.000 job i USA i oktober

Fire dage før midtvejsvalget og præsident Donald Trump er glad:

»JOBS, JOBS, JOBS!«, tweetede han fredag aften amerikansk tid.

Præsidenten refererer til den nyeste rapport fra regeringens arbejdsministerium. Den sidste, der når at udkomme, inden amerikanerne skal stemme til midtvejsvalget på tirsdag.

Den viser, at USA har tilføjet 250.000 job alene i oktober, hvilket får arbejdsløsheden til at ligge på 3,7 procent. Det laveste det har ligget på i næsten 50 år, ifølge New York Times.

Det fortsætter en 97 måneder lang, faktisk rekordlang, periode med fald i arbejdsløsheden på trods af, at aktiemarkedet er dalende.



Vil det betyde noget for valget?

Spørgsmålet er så, om det lave arbejdsløshedstal kan have en indvirkning på det snart forestående valg? Om amerikanerne vil være tilbøjelige til at stemme på republikanerne, der sidder på magten under dette historiske jobopsving?

De positive tal har fyldt overraskende lidt i et midtvejsvalget. Her har det i høj grad været emner som grænsekontrol, dommeren Brett Kavanaughs udnævnelse til Højesteret samt sundhedsforsikring, der har fyldt i valgtaler, reklamer og medierne. Ifølge New York Times har økonomien ikke haft for vane at spille en særlig stor rolle i midtvejsvalg.

Imidlertid var emnet job og økonomi, det emne, der oftest blev valgt, i en online rundspørge lavet for New York Times i starten af oktober.