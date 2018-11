Irlands premierminister: Brexit undergraver fredsaftale i Nordirland

Brexit har undergravet Langfredagsaftalen, der sluttede 30 års blodig konflikt i Nordirland.

Det siger den irske premierminister, Leo Varadkar, til irsk radio.

»Brexit har undergravet Langfredagsaftalen, og det har fået forholdet mellem Storbritannien og Irland til at hænge i laser, mener han.

Når Storbritannien 29. marts træder ud af EU, vil der uden en aftale opstå en lukket grænse mellem det britiske Nordirland og republikken Irland.

Den åbne grænse har de sidste par årtier bidraget til en stabilisering af forholdene i Nordirland og genskabt freden.

Langfredagsaftalen blev indgået i 1998 mellem Storbritannien, Irland og parterne i Nordirland. Konflikten havde indtil da kostet over 3600 mennesker livet.

Mange frygter, at det vil blive sat over styr, hvis ikke regeringen i London når frem til en aftale med EU-Kommissionen, der fastholder den åbne grænse.

»Alt, hvad der skiller lokalsamfund fra hinanden, undergraver Langfredagsaftalen, og alt, der trækker Storbritannien og Irland fra hinanden, undergraver det forhold, siger Varadkar.

Det er ved at være sidste udkald for Storbritannien og EU, hvis der skal indgås en skilsmisse i mindelighed. Ellers venter en såkaldt hård brexit, der ifølge nogle økonomer vil være katastrofal for Storbritannien og ubehagelig for EU.

Sidste chance kan blive et EU-topmøde senere i november og et efterfølgende topmøde i december, hvis der er reelle fremskridt i forhandlingerne.

