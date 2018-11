Midtvejsvalg i sin absolutte slutspurt: »Hvis vi gør vores job ordentligt, bliver de endnu mere chokerede end de blev sidste gang«

»Hvis vi gør vores job ordentligt, bliver de endnu mere chokerede end de blev sidste gang«.

»Vi« er den højreorienterede kristne forening »Tro og Friheds Koalitionen« med højrefløjspolitikeren Ralph Reed i spidsen, som tidligere er blevet kaldt Guds højre hånd.

»De« er den store del af den amerikanske befolkning, der vågnede op onsdag 9. november 2016 og opdagede, at Donald Trump var blevet valgt til præsident. Blandt andet med hjælp fra det kristne, højreorienterede USA og organisationer som netop Tro og Friheds Koalitionen.

Midtvejsvalget er inde i sin absolutte slutspurt, de sidste brevstemmer og tidlige stemmer blev afleveret fredag i de stater, hvor man kan det. Nu skal der ringes på de sidste døre, tales med de sidste vælgere og så er der Gud.

I dag er det søndag og rigtigt mange amerikanere skal i kirke.

Forfatteren og journalisten Katherine Stewart fra New York Times har i årevis beskæftiget med det fundamentalistisk religiøse USA og har skrevet bogen »The Good News Club« om den religiøse forening med det uskyldige navn, De Gode Nyheders Klub, der, under dække af at være en bibelskole, reelt er en religiøs, fundamentalistisk sekt, der opererer i de amerikanske offentlige skoler.

Og det religiøse USA er også aktive i midtvejsvalget, og det var netop under et konservativt-kristent medlemsmøde tilbage i september, at Ralph Reed opfordrede sine folk til at sætte alt ind på den sidste slutspurt, skriver Katherine Stewart. ’Tro og Friheds Koalitionen’ har samarbejde med 30.000 kirker ud over hele USA.

Der følger også penge med. 18 millioner dollar, cirka 120 millioner kroner ved dette midtvejsvalg. Eller en fordobling af beløbet fra 2016, hvor kirkens og Guds hjælpende hånd var med til at hjælpe Donald Trump i Det Hvide Hus.

Denne gang gælder kampen om Kongressen, hvor meningsmålingerne, hvor usikre de end kan forekomme, igen og igen spår sejr til Demokraterne i Repræsentanternes Hus, Huset, mens Republikanerne ser ud til, ifølge samme målinger, at kunne holde flertallet i Senatet.

Men kampen er tæt mange steder. Både når det Senats-posterne og når det gælder pladserne i Huset. Hvis Demokraterne skal vippe flertallet i Huset, skal de holde alle deres egne demokratiske kandidater, alle er på valg og samtidig tage 24 pladser fra Republikanerne.

Her er Guds Røde Hær, som Katherine Stewart kalder den kirkelige republikanske bevægelse, en hjælp for Republikanerne.

Family Researh Group, som er en anti-abort og anti-homoseksualitet organisation, med hjemsted i Washington, har en lang række præster i deres »stald«, så at sige. Der var 28.000 præster i organisationen i 2014 (The New York Times har ikke nyere tal, red.), og de mødes jævnligt, senest 4. oktober, hvor Tony Perkins, som er leder af Family Research Group, sagde til dem, at de skulle få deres menigheder til at stemme på tirsdag:

»Det er jer, som præster, der skal udfordre jeres menigheder og få dem ud at stemme«.

Her i slutspurten har organisationerne især sat kræfterne ind der, hvor en demokrat ifølge meningsmålingerne ser ud til at kunne vippe en republikaner af pinden.

Ligesom præsident Donald Trump har sat sine kræfter og store rallys ind der, hvor kampen er mest intens og hvor chancen for mandat er størst. Og så er der svingstater som Nevada og Arizona, som er uden Trump her i de sidste dage - fordi vurderingen er, at hvis han kommer forbi, vil det have modsat effekt.