Før midtvejsvalget: Trump siger at demokraterne vil skade økonomien

Det er et af de vigtigste valg i hele vores liv.

Det budskab kom præsident Donald Trump med, da han lørdag talte foran hundredvis af vælgere i delstaten Montana i den nordvestlige del af USA.

Trump møder borgerne bare få dage inden, at de tirsdag skal sætte deres kryds til midtvejsvalget i USA.

Et spørgsmål trænger sig på, når vælgerne skal sætte krydset, vurderer præsidenten.

For enten handler det om at bygge videre på de fremskridt, der er skabt under Trump-administration, og ellers handler det om at lade 'radikale' demokrater sende en gigantisk 'nedbrydningskugle' ind i økonomien.

»USA har den bedste økonomi i landets historie, siger Trump ifølge AP, der skriver, at præsidenten gentager en unøjagtighed.

Trump påstår også til vælgermødet, der foregår i en lufthavn, at demokraterne vil hæve skatterne.

Ifølge AP stemte ingen demokrater i Kongressen for de massive skattenedsættelser, der blev sat i værk sidste år.

Præsidentens republikanske partifæller sidder i øjeblikket på magten i begge Kongressens kamre, Senatet og Repræsentanternes Hus.

Forud for tirsdagens valg spår flere meningsmålinger gode chancer for demokraters muligheder for at vinde flertallet i Repræsentanternes Hus.

Præsidenten i USA er som udgangspunkt afhængig af Kongressens opbakning for at kunne få sine love igennem.

Til vælgermødet i Montana lagde Trump ud med at påpege, at der var blevet skabt 250.000 job sidste måned. Arbejdsløsheden ligger på 3,7 procent. Det er det laveste i omkring 50 år.

Præsidenten har lagt et stramt program for dagene frem mod valget. Ud over Montana skal han også deltage i et vælgermøde i Florida senere lørdag. Inden valget tirsdag skal han også besøge Georgia, Tennesse, Ohio og Missouri.

ritzau