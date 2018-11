14 personer dræbt og 27 såret i trafikulykke i Kina

Mindst 14 mennesker blev lørdag aften dræbt i en voldsom trafikulykke i byen Lanzhou i det nordvestlige Kina.

Det oplyser myndighederne ifølge nyhedsbureauet dpa.

Yderligere 27 personer blev kvæstet i ulykken, der fandt sted på en motorvej i Gansu-provinsen.

Ulykken skete, da en lastbilchauffør mistede kontrollen over sin lastbil og kørte ind i biler, der holdt i kø til et betalingsanlæg på motorvejen.

I sidste uge mistede 13 mennesker livet, da en bus kørte ud over en bro i storbyen Chongqing og landede i floden Yangtze.

I en otte sekunder lang overvågningsvideo fra bussen, der er blevet offentliggjort af politiet, ses en passager toppes med chaufføren.

Få sekunder efter mister chaufføren kontrollen over bussen, som pludselig kører over i den modsatte vejbane og ud over broen.

Høj fart, farlige overhalinger, dårlige vejforhold og udmattede chauffører er ofte grunden til de dødelige trafikulykker i Kina.

Trods øget sikkerhed på vejene omkommer 260.000 mennesker årligt i trafikulykker i Kina. Det svarer til 700 om dagen. Heriblandt er en stor del fodgængere, cyklister og motorcyklister.

Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen, WHO, ifølge de kinesiske medier South China Morning Post og China Daily.

På verdensplan dør op mod 1,2 millioner mennesker årligt i trafikulykker, mens yderligere 20-50 millioner kommer til skade.

ritzau