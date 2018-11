Egyptisk politi dræber 19 islamister efter angreb på koptere

Egyptisk politi har dræbt 19 islamister, der har stået bag et angreb på kristne koptere.

Det oplyser det egyptiske indenrigsministerium.

Islamisterne blev dræbt under en skudkamp, hedder det.

De tilhørte en celle, der angreb koptiske pilgrimme fredag i den centrale provins Minya. Syv koptere mistede livet.

Islamisk Stat tog skylden for angrebet fredag. Her åbnede islamister ild mod to busser nær klostret Sankt Samuel 260 kilometer syd for Kairo.

Blandt de syv dræbte kom de seks fra den samme familie.

De kristne koptere har de senere år været udsat for en lang række attentater i Egypten.

Koptere er det største religiøse mindretal i Egypten med op mod 18 millioner troende.

ritzau