Kasper Schmeichel og andre fodboldspillere viser deres respekt ved klubejers begravelse i Bangkok Begravelsen af den thailandske rigmand, Vichai Srivaddhanaprabha, som ejede fodboldklubben Leicester City, varer en uge.

Målmanden Kasper Schmeichel og flere andre spillere fra fodboldholdet Leicester City ankom i går til Thailands hovedstad Bangkok for at deltage i begravelsen af den thailandske rigmand, Vichai Srivaddhanaprabha, der ejede deres fodboldklub.

Lørdag havde holdet spillet en stærkt følelsesladet kamp mod Cardiff og vundet 1-0. Det var holdets første kamp, siden Vichai Srivaddhanaprabha og fire andre nøjagtig en uge tidligere blev dræbt i et helikpterstyrt.

Efter kampen fløj det meste af fodboldholdet direkte til Bangkok.

Begravelsen af Vichai Srivaddhanaprabha begyndte lørdag i templet Wat Thepsirin og varer ved til på fredag. Templet var i weekenden beskyttet af sikkerhedsvagter, og hvide lagner var sat op rundt om templet for at forhindre pressefolk og tilskuere i at tage billeder af cremonien.

Chanten fra munke

Begravelsen blev indledt ved, at medlemmer af familien hældte helligt vand henover afdødes hænder, mens musikere fra det thailandske hof slog på trommer og spillede på fløjter. Det blev fulgt op med munke, som afsagde bønner og chantede.

Da Kasper Schmeichel og de øvrige spillere ankom, var de iklædt sorte jakkesæt, hvid skjorte og sorte slips. De hilse på Vichai Srivaddhanaprabhas søn og flere andre medlemmer af familien, hvorefter de viste deres respekt ved at lægge en lille krans af gule jasminblomster på et podie og på buddhistisk maner bøje hovedet, mens de holdt hænderne op foran brystet og ansigtet.

Spillere fra klubben Leicester City viser deres respekt ved begravelsen.

Fodboldspillerne ventes også at deltage i begravelsesceromonien mandag, hvorefter de ifølge britiske medier flyver tilbage til Storbritannien tirsdag.

Schmeichel dybt berørt

Vichai Srivaddhanaprabha købte Leicester City i 2010 og formåede at vende fodboldklubben fra fiasko til succes, hvilket førte til, at klubben seks år senere vandt Premier League.

Ifølge avisen The Telegraph sagde Kasper Schmeichel søndag til BBC, at de seneste dage har været vanskelige.

»Vi har i nogle få timer hver dag prøvet at være professionelle og træne hårdt, men alle har ønsket at spille og vinde for hans familie. Jeg føler en overvældende fornemmelse af stolthed over at være en del af den familie, som Vichai byggede«, sagde han.

Indflydelsesrig klubejer

Vichai Srivaddhanaprabha var Thailands femterigeste person og havde opbygget sin formue som ejer af firmaet King Power, der sælger toldfrie varer i landets lufthavne.

Men hans forretningssucces skyldtes også, at han havde en evne til at holde sig gode venner med alle sider af det ellers stærkt polariserede politiske landskab i Thailand.

Den enorme indflydelse, han havde, er tydelig ved begravelsen, hvor mange af de fremmødte er medlemmer af Thailands politiske og økonomiske elite, samtidig med at den thailandske konge, Maha Vajiralongkorn, har doneret den urne, som skal indeholde Vichai Srivaddhanaprabhas jordiske rester.

Forrige lørdag havde Vichai Srivaddhanaprabha overværet Leicester City spille mod West Ham på det stadion i London, han havde opkaldt efter sit firma King Power. Efter kampen steg han ombord i en helikopter, der umiddelbart efter start pludselig snorrede rundt og styrtede ned foran stadionet og brød i brand.

Alle fem ombord - heriblandt Vichai Srivaddhanaprabha - blev dræbt på stedet.