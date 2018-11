Tysk højrefløjsparti kæmper for at undgå overvågning: Må ikke bruge ord med nazi-undertoner Det højrenationale parti AfD har selv bestilt det interne juridiske notat, hvis anbefalinger flere af partiets topfolk nu raser over.

Det er ubetinget nødvendigt at holde op med at tale nedsættende om udlændinge, flygtninge og muslimer.

Og ord som ’Umvolkung’ ,’Überfremdung’ og ’Lügenpresse’ - som alle stammer fra nazitidens vokabularium - skal undgås i den offentlige debat.

Ellers kan det tyske højrenationale parti Alternative für Deutschland (AfD) - der er repræsenteret i Rigsdagen og i samtlige delstatsparlamenter - være på vej til at blive overvåget af det særlige tyske indenrigsefterretningsvæsen.

Vrede politikere

Konklusionen og anbefalingerne til en markant mere stueren tone blandt AfD-politikerne står at læse i et juridisk notat, som partiet i al diskretion har bestilt hos den forhenværende juraprofessor Dietrich Murswiek. Men da notatet blev fremlagt for AfD’s top i sidste uge, vakte det vrede i partiet.

»Hvis man skal tage de papirer alvorligt, kan vi ikke foretage os noget mere«, citerer det tyske medie Süddeutsche.de et unavngivent medlem af AfD’s øverste bestyrelse for at have sagt.

I Tyskland findes en efterretningstjeneste, Verfassungsschutz, der tager sig af at overvåge organisationer i Tyskland, der kan udgøre en trussel mod det frie demokrati - herunder venstre- og højreekstremister.

AfD vil ikke kunne angribes

Det er regeringen, der beslutter, hvem der skal overvåges, og de seneste måneder er debatten om, hvorvidt AfD udgør sådan en fare, blevet intensiveret. Beslutningen om overvågning bliver truffet inden nytår.

Derfor har AfD nedsat et udvalg, der skal gøre partiet ’uangribeligt’, og en del af strategien var altså at bestille det juridiske notat. Selv om det var til internt brug, har store dele af tysk presse set det.

Står konklusionerne om upassende ord og udtryk om flygtninge, udlændinge og muslimer til troende, vil hver eneste tale holdt af AfD’s leder i Rigsdagen, Alexander Gauland, være en sag for Verfassungsschutz, konkluderer Süddeutsche.

Udtryk med naziundertoner

Juraprofessoren bag notatet opfordrer til, at AfD afholder sig fra at bruge vendinger som ’de gamle partier’ og ’den politiske klasse’.

Men i forhold til vurderingen af, om AfD udgør en trussel mod demokratiet, er det mest påtrængende at få ord som ’Lügenpresse’ (den løgnagtige presse) og ’Überfremdung’ (udenlandsk infiltration) luget ud af højrefløjspolitikernes sprogbrug.

Begge udtryk blev brugt af det tyske nazistparti i 30’erne. Førstnævnte om en presse, der undertrykker sandheden - en slags datidens beskyldning om ’fake news’ - mens sidstnævnte betegner jødernes påståede infiltration af det tyske folk.

Mandag trådte de to ledere af AfD, Jörg Meuthen og Alexander Gauland, så frem for pressen i Berlin og bedyrede, at partiet fortsætter sit partiprogram ’helt uindskrænket’.

Ud med Pro Chemnitz

Dog meddelte de, at partiet selv beder folk melde sig ud, hvis de ikke lever op til partiets standarder. Går de ikke frivilligt, kan de blive ekskluderet. Men der bliver ikke tale om, at AfD nu ’lader sig presse ud i en bølge af eksklusioner’, understregede de to ledere.

Konkret har AfD’s bestræbelser på at undgå overvågning ført til, at bevægelsen Pro Chemnitz, der stod bag organisering af store fremmedfjendske demonstationer i den østtyske by i september, er kommet på den sorte liste. Det betyder, at et medlem af Pro Chemnitz ikke kan blive medlem af AfD.

’De gamle partier’, som AfD kalder dem, er dog stadig indstillet på at lade det højrenationale parti overvåge.

»AfD bekæmper aktivt grundlæggende værdier og rettigheder«, siger SPD’s leder i Schleswig-Holstein, Ralf Stegner, mens Konstantin von Notz fra Die Grünen kalder notatet bevis på ekstrem radikalisering i AfD.