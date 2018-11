Kristian Jensen: Gør det til en pligt at advare om skattefusk i EU

Den danske regering har fået udbytteskatskandalen på programmet, når finansministrene tirsdag mødes i Bruxelles.

Svindlen med udbytteskat, der har kostet Danmark den danske statskasse 12,7 milliarder kroner, kunne være undgået, hvis myndighederne i EU havde været bedre til at advare hinanden. Derfor vil finansminister Kristian Jensen (V) foreslå, at myndighederne får pligt til at udveksle oplysninger om svindel på tværs af landegrænserne i EU.

»Hvis EU skal give mening, skal man også kunne forhindre den slags svindel. Derfor har vi brug for, at der bliver pligt til at udveksle den slags informationer. Ikke bare, at man har ret til at udveksle, men at man får en forpligtelse til at fortælle, når den slags svindel foregår«, siger Kristian Jensen.

Vi kunne have stoppet den danske udbytteskatteskandale langt tidligere, hvis vi havde vidst, hvad det var for metoder, man brugte i andre lande Kristian Jensen, finansminister

Interne dokumenter, som Politiken, DR og 17 andre medier rundt om i Europa er kommet i besiddelse af, viser, at udvekslingen af informationer over grænserne i EU slog fejl. Danske myndigheder opdagede først svindlen i 2015. Det var tre år efter en ransagning i Tyskland i 2012, hvor tysk politi beslaglagde dokumenter, hvor Danmark og flere andre lande blev nævnt som mulige mål for skattesvindel.

»Vi kunne have stoppet den danske udbytteskatteskandale langt tidligere, hvis vi havde vidst, hvad det var for metoder, man brugte i andre lande. Det betyder, at Danmark og andre lande har mistet mange milliarder i statskasserne, fordi man ikke havde den udveksling af oplysninger. Så det skal gøres bedre«, siger Kristian Jensen og tilføjer:

»Vores bekymring er, at hvis ikke vi får lavet en sådan forpligtelse til informationsudveksling, vil der være for mange, der forsøger at snyde. Og nogle af dem vil også få held med at snyde, uden at de bliver stoppet i tide«.

Hvorfor har man ikke lavet en sådan forpligtelse tidligere?

»Jeg tror simpelthen ikke, at man har været vant til, at skattemyndighederne har arbejdet så tæt sammen på tværs af landene. Skattemyndighederne har været noget, man har holdt for sig selv, og nogle gange har man også skattediskussioner mellem landene – er det det ene land eller det andet land, der har beskatningsretten? Det er i hvert fald to bud på, hvorfor man ikke har haft sådan nogle administrative selvfølgeligheder som det at udveksle informationer med hinanden«, siger Kristian Jensen.

Advarsels-systemer findes allerede

Der findes i forvejen procedurer, som burde sikre lande som Danmark mod skattesvindel. I den internationale økonomiske samarbejdsorganisation OECD er der blandt andet et forum, hvor medlemslandene deler oplysninger om forskellige former for aggressiv skattetænkning, som de støder på i deres eget land.

Og der er særligt ansvarlige i hvert land, som skal være indgangen til alle henvendelser for at gøre det enkelt og effektivt og forhindre, at sagerne strander, fordi de havner i det forkerte kontor.

Systemet virkede bare ikke i sagen om svindel med udbytteskat, som vurderes at have kostet statskasserne i EU 410 milliarder kroner.

Kristian Jensen tror, at den pligtige udveksling af informationer vil være nok til at sikre EU mod en gentagelse af udbytteskatteskandalen.

Han henviser til, at der eksisterer lignende aftaler om informationsudveksling på andre dele af skattesamarbejdet i EU.

»De andre gange, vi har lavet tilsvarende aftaler på det administrative område, der har det virket ganske effektivt«, siger han.