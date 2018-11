Hektisk slutspurt: Både Obama og Trump jagtede de allersidste stemmer

Belæsset med donuts og med et par tv-kameraer i hælene, dukkede tidligere præsident Barack Obama i går op i et valgkontor i Fairfax, Virginia, en halv times kørsel fra Washington.

Mens den nuværende præsident, Donald Trump, havde sat sig ind i præsidentflyet, Air Force One og sat kursen mod først Ohio, så Indiana og til sidst Missouri.

Formålet var det samme: De to mænd jagtede de allersidste stemmer til dagens midtvejsvalg, inden stemmeboksene åbner klokken 7 amerikansk tid, klokken 13 dansk tid, når det gælder østkysten.

Valget er i mange stater så uendelig tæt, at amerikanske medier holder igen med stik og nagelfaste meningsmålinger. Man har lært noget siden 2016, hvor ingen eller få så, at Donald Trump rent faktisk kunne blive præsident. Nu går målingerne ikke længere end til at konstatere, at det er sandsynligt, at Demokraterne vinder magten i Repræsentanternes Hus, mens de samme målinger siger at Republikanerne har en god chance for at holde magten i Senantet.

Altså en delt Kongres, hvor ingen af partierne har det absolutte flertal som i dag, hvor Republikanerne sidder på begge kamre.





Hæs Obama minder om 2008





Rigtigt mange amerikanere har benyttet sig af muligheden for at stemme tidligt i de stater, hvor det er tilladt, mens de øvrige først stemmer i dag.

Det var dem, både Obama og Trump forsøgte at få i tale i går og ikke mindst dem, de to forsøgte at overbevise om, at de rent faktisk skal gå hen og stemme.

Obama var i Virginia for at give de lokale demokrater de sidste kræfter, inden de skulle ud og stemme de sidste dørklokker. Det fortsætter helt frem til valgstederne lukker i aften klokken 20 amerikansk tid, klokken 02 dansk tid på østkysten og klokken 05 onsdag morgen i Californien.

»Når I får folk til at stemme, vil I igen få den amerikanske sjæl til at skinne«, sagde den tidligere præsident med tydelige hæshed, han har tillagt sig de senere dage. Først i slutningen af sidste uge kom han rigtigt på banen, ellers har Hillary Clinton og Joe Biden været de fremmeste, nu tidligere, demokratiske topfigurer, som har været ude og hjælpe kandidaterne. Mens republikanerne i Trump har haft en præsident, som har lavet sine store 'rallys', en slags politiske halballer, hvor tusinder af mennesker er mødt op. Og næsten lige så mange har stået udenfor.

Trump gentog i går, at valget i dag handler om ham. At selvom hans navn ikke står på stemmesedlen, er det alligevel ham, der stemmes om. Og han har gentaget sin vits, hvor han først siger, at dagens midtvejsvalg er det vigtigste, indtil han så retter sig selv og siger »næsten lige så vigtigt som valget i 2016«.

Obamas version af samme faldt i Texas i går, hvor han havde indtalt en besked, som blev sendt rundt til vælgerne via telefonen. Her sagde han, at hans navn ikke var på stemmesedlen, »men fremtiden er.«

I hjembyen Chicago talte han søndag om vigtigheden af dagens valg. Det var på tiårsdagen for hans valgsejr i 2008, hvor han med slagordet »Yes, we can« (ja, vi kan), satte gang i en bølge af håb gennem det demokratiske USA. Netop denne dag stod han igen i Chicago og sagde, at valget i dag er vigtigere end valget i netop 2008. Det vil selvsagt ikke fjerne Donald Trump, men et demokratisk flertal i Kongressen kan stoppe Trumps politik. Og starte sager mod ham.

Det svarede Trump på, da han var på vej ind i Air Force One i Ohio, med kurs mod Indiana:

»De (demokraterne) kan gøre, hvad de vil. Jeg gør, hvad jeg vil«.