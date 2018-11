FN-rapport ser heling efter årtiers skamfering af ozonlaget

De livsfarlige huller i ozonlaget, der opstod på grund af CFC-gasser, er langsomt ved at heles. Det skriver nyhedsbureauet AP på baggrund af en ny rapport fra FN.

Ifølge rapporten er ozonlaget i bedring, og hullet i ozonlaget over den nordlige halvkugle vil være helet i 2030'erne, mens det større hul i ozonlaget over Antarktis vil være helet i 2060'erne.

»Det er virkelig gode nyheder. Hvis udledningen af ozonskadende stoffer var fortsat, ville vi have set enorme konsekvenser. Det har vi stoppet«, siger en af de ansvarlige for rapporten, Paul Newman fra Nasas Goddard Space Flight Center, til AP.

I år er hullet over ozonlaget over Sydpolen - der opstår fra september til december - toppet på 24,8 millioner kvadratkilometer. Det er 16 procent mindre, end da hullet var størst i 2006.

Ozonlaget er et bælte af ozon, der ligger fra omkring 10 til 60 kilometer over jordens overflade. Gassen beskytter jorden for ultraviolette stråler, der kan give hudkræft og store skader på afgrøder.

Indsats bærer frugt

Allerede i 1980'erne begyndte forskere for alvor at opdage store ændringer i ozonlaget og sammenkædede det med CFC-gasser. De var siden 1950'erne blevet brugt i alt fra køleskabe til spraydåser.

I 1987 under Montreal-konventionen vedtog omkring 200 af verdens lande at forbyde og udfase CFC-gasser. Og den indsats bærer altså nu frugt ifølge FN-rapporten.

Siden 2000 er mængden af ozon i ozonlaget steget med estimeret en til tre procent i årtiet.

Alt er dog ikke rosenrødt. Tidligere i år fortalte organisationen Environmental Investigation Agency, at man kunne spore fornyet produktion og udslip af de forbudte CFC-gasser fra Asien, sandsynligvis Kina.

Rapporten 'Blowing It' indikerede kraftigt, at mange virksomheder i Kina blæser på det globale forbud mod CFC. Stoffet er billigt og bruges til isoleringsskum i Kinas byggesektor.

ritzau