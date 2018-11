FN har fundet mere end 200 IS-massegrave i Irak Op til 12.000 ofre for Islamisk Stat er blevet fundet i massegrave i Irak, viser FN-rapport.

Tiden efter Islamisk Stat (IS) i Irak har budt på mange grusomme fund. Ifølge en FN-rapport er der blandt andet fundet mere end 200 massegrave.

Rapporten er fremlagt tirsdag.

I alt anslår FN's kontor for menneskerettigheder og dens mission til Irak, Unami, at der er op til 12.000 ofre i gravene. Unami mener, at massegravene kan indeholde beviser på krigsforbrydelser.

Det frygtes, at der i de kommende måneder vil dukke flere massegrave op.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er ofrene i de massegrave, FN-rapporten beskriver, både kvinder, børn, ældre og handikappede såvel som medlemmer af Iraks hær og politi.

De er ifølge FN angiveligt alle blevet ofre for IS's brutale fremfærd i landet mellem juni og december i 2014, skriver Reuters.

Her løb den ekstremistiske sunnimuslimske gruppe store dele af det nordlige Irak over ende.

ritzau