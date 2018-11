Nu starter kampen for at fælde Trump

Efter slaget om Kongressen og guvernørposterne samler fokus sig nu om det næste store valg – præsidentvalget i 2020.

Særligt demokraterne har en stor opgave foran sig. Den siddende præsident har for længst meddelt, at han genopstiller, så demokraterne skal efter alt at dømme finde en vej til at fælde Donald Trump – og en kandidat, der kan lede partiet i den kamp.

»Virkelig mange forsøger allerede i al diskretion at køre sig i stilling til at blive kandidat«, siger Niels Bjerre-Poulsen, der er lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.

Sidst demokraterne var i den situation, gik det galt. Partiets kandidat, Hillary Clinton, tabte til manges overraskelse til Trump i 2016. Analyser af Clintons nederlag har efterfølgende vist, at hun især fik færre stemmer end forventet fra hvide lavtuddannede vælgere.

Det vælgerproblem har demokraterne stadig her to år efter. Et tankeeksperiment baseret på de seneste meningsmålinger understreger, hvor stort problemet er:

Hvis man forestiller sig, at udelukkende hvide vælgere uden universitetsuddannelse havde stemt ved midtvejsvalget, så ville demokraterne blot have fået 167 af de 435 mandater i Repræsentanternes Hus – altså kun godt en tredjedel. Det viser en analyse, som statistikportalen FiveThirtyEight har foretaget.

»Det viser, hvor godt Trumps appel til disse vælgere virker, når han siger til dem, at de er ofre for illegale immigranter, at brune mennesker i det hele taget er ved at overtage landet, og at dumme politikere har givet arbejdernes job til kineserne«, siger Niels Bjerre-Poulsen.



Trumps succes med den gruppe viste sig tydeligt ved 2016-valget, påpeger Bjerre-Poulsen. I storbyer, hvor mange højtuddannede bor, stemte man i høj grad på Clinton, men Trump vandt på, at stemmeprocenterne blev højere end forventet i landdistrikterne, hvor folk har kortere uddannelser.

Blandt demokrater har det ført til en debat om, at partiet må finde en måde at vinde disse vælgere tilbage på. Det bringer fokus på manden, der var præsident Barack Obamas næstkommanderende.

Biden har arbejdertække, men ...

»Man taler om, at det skal være en kandidat som Joe Biden, hvis demokraterne skal appellere til arbejdervælgerne«, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Målinger viser, at den tidligere vicepræsident er blandt de mest populære demokratiske politikere, når man spørger de hvide arbejdere. Joe Biden vil angiveligt snart tage stilling til, om han vil forsøge at blive demokraternes kandidat i 2020.

Men mens en kandidat som Joe Biden måske kan vinde arbejderstemmer tilbage, er det ikke nødvendigvis en vinderopskrift at vælge en snart 76-årig hvid mand som partiets kandidat.