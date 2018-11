Live: Demokraterne snupper det første sæde fra republikanerne - nu tælles der stemmer i Texas

Nu gælder det. Valget til den amerikanske kongres skal afgøres.

Bloggen her opdateres natten igennem. Få en guide til nogle af aftenens mest interessante opgør her.

Overblik

Senatet:

Syv sæder afgjort - seks demokrater er som forventet genvalgt i stater på østkysten. Det samme er den uafhængige Bernie Sanders fra Vermont.

Demokraterne skal erobre to republikanske sæder for at få flertal.

Repræsentanternes Hus:

Flere end 40 sæder afgjort. Demokraterne har erobret én plads, som republikanerne pt. sidder på.

De skal erobre 23 sæder for at få flertal.