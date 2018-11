Demokraternes drøm om at erobre Senatet er kollapset

Opdateret kl. 5.16.

Demokraternes spinkle håb om at erobre flertallet i Senatet er bristet.

Nederlag i Indiana, North Dakota og Texas gør vejen til et flertal umuligt.

I Texas har den nye demokratiske profil Beto O'Rourke givet republikanske Ted Cruz overraskende hård modstand, men flere medier melder, at han må erkende sit nederlag.

I to andre konservative stater, Indiana og North Dakota, er der nederlag til de siddende demokratiske senatorer Joe Donnelly og Heidi Heitkamp. I forvejen havde republikanerne et flertal på to i Senatet, hvor der sidder i alt 100 medlemmer.

Desuden er Bill Nelson, demokratisk senator fra Florida, bagud i optællingen med få stemmer tilbage.

Så er det en lille trøst, at Joe Manchin har genvundet sit sæde i West Virginia - en stat, som Donald Trump vandt kæmpestort for to år siden.

Ved aftenens valg er der 35 sæder på spil i kampen om Senatet. Demokraterne sad på hele 26 af sæderne inden aftenens valg.

Flertal kan godkende dommere

Valgresultatet betyder, at republikanerne stadig har flertal, når dommere og ministre skal godkendes.

Det fik for eksempel betydning for nylig, da højesteretsdommer Brett Kavanaugh blev godkendt efter en ophedet debat efter anklager om sexovergreb.

Resultatet betyder også, at republikanerne kan blokere lovgivning fra det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus.

Hidtil har Trumps partifæller haft flertal i begge kamre, men demokraterne står til at erobre mindst 23 af de sæder, som republikanerne pt. sider på.